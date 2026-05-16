Un estudio abre nuevas vías para curar el covid persistente en pacientes inmunodeprimidos

Un equipo de investigadores del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha demostrado que la combinación de técnicas genómicas avanzadas y terapias antivirales elimina el covid-19 persistente en pacientes inmunocomprometidos, marcando un avance significativo en el abordaje clínico de estos casos complejos.

Los investigadores del centro público madrileño han publicado sus hallazgos en la revista Scientific Reports, donde subrayan que la secuenciación completa del genoma del virus SARS-CoV-2 se ha convertido en una herramienta clave para mejorar el diagnóstico y diseñar tratamientos personalizados en pacientes con enfermedades oncohematológicas como leucemias o linfomas, que presentan mayores dificultades para eliminar el virus.

En estos pacientes, la infección puede prolongarse durante meses, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves y obliga a interrumpir terapias esenciales contra el cáncer.

La investigación, realizada sobre 15 casos con infecciones persistentes de entre 12 y 235 días, demuestra que el uso de la genómica permite ir más allá de las pruebas convencionales, como la PCR, al distinguir entre infecciones persistentes y reinfecciones, así como identificar mutaciones del virus asociadas a resistencias a los tratamientos.

Este conocimiento detallado sobre el comportamiento del virus en cada paciente ha permitido a los científicos evaluar diversas estrategias terapéuticas individualizadas que combinan fármacos antivirales y anticuerpos monoclonales.

Los resultados del estudio revelan la eliminación completa del virus en el 86 % de los pacientes, incluso en aquellos en los que habían fracasado tratamientos previos, o habían adquirido resistencias a alguno de los antivirales individuales, sin que se registraran efectos adversos graves asociados a la terapia combinada.

Además, la confirmación del aclaramiento viral -el proceso mediante el cual el sistema inmunológico del organismo elimina una infección viral-, permitió que los pacientes pudieran retomar con seguridad sus tratamientos oncológicos, un aspecto clave en su pronóstico y evolución clínica.

Este estudio ha sido liderado por dos investigadores del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, Francisco Tejerina, que pertenece al grupo CIBERINFEC, y Darío García, integrado en el CIBERES, ambos del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y del Instituto de Salud Carlos III.

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Los resultados del estudio consolidan la genómica como una herramienta esencial en la práctica clínica y apuntan a un cambio de paradigma en el tratamiento de infecciones persistentes en pacientes vulnerables, situando al Hospital General Universitario Gregorio Marañón en la vanguardia de la medicina personalizada aplicada a enfermedades infecciosas.