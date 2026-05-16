Metro de Madrid y la asociación Arcópoli, contra la LGTBIfobia en el suburbano: "La denuncia de los ataques es imprescindible"

Metro de Madrid y Arcópoli, asociación madrileña para la equiparación social y legal de personas LGTBI+ han puesto en marcha, por segundo año consecutivo, una campaña de sensibilización contra los ataques de odio. La acción coincide con la celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se conmemora el 17 de mayo. El objetivo no es otro que visibilizar el trabajo del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia y fomentar la denuncia de incidentes relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.

Uno de los ejes centrales de la acción es reforzar el conocimiento del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, un servicio gestionado por Arcópoli que presta apoyo psicológico y asesoramiento jurídico a víctimas de agresiones o discriminación. La campaña insiste en que las personas afectadas no están solas y que existen recursos específicos para denunciar y recibir acompañamiento.

“Queremos que la gente conozca la existencia de un teléfono con disponibilidad 24 horas al que pueden llamar en caso de que sufran algún tipo de episodio en la Comunidad de Madrid. Todo de forma gratuita”, explica Luis Fernando Rosales, coordinador general de Arcópoli. Del 11 al 17 de mayo se exhibirán varias proyecciones en los soportes digitales de la estación de metro de Gran Vía, uno de los puntos con mayor tránsito de viajeros de la red madrileña.

Dos de cada 10

“Hemos firmado un convenio de colaboración con Metro de Madrid en materia de lucha contra la LGTBIfobia en la ciudad y sensibilización en temas de diversidad sexual e identidad de género. Dentro de ese marco de acción, por segundo año consecutivo, lanzamos un vídeo que invita a víctimas y testigos a denunciarlo”, añade Rosales. Desde ambas entidades destacan la importancia de utilizar espacios públicos de gran afluencia para lanzar mensajes de concienciación y promover entornos seguros para toda la ciudadanía.

Según el Ministerio del Interior, sólo dos de cada 10 delitos se denuncian en España. / Agencias

“La asociación nunca habla de aumento o disminución de casos, pues el observatorio registra únicamente los incidentes de los que tiene conocimiento. Sin embargo, el Ministerio del Interior reconoce que sólo dos de cada 10 delitos se denuncian en España, así que nos podemos hacer una idea. La denuncia es imprescindible. La LGTBIfobia es una lacra social que hay que erradicar. El problema es la ola reaccionaria de los últimos años apoyada por discursos de odio arrojados desde la administración pública y los partidos políticos más conservadores de este país. Es el caldo de cultivo perfecto para que los incidentes continúen”, suma.

Espacio público

Esta campaña pone el foco en el papel de los testigos ante situaciones discriminatorias. Arcópoli subraya que la responsabilidad de combatirlas no debe recaer únicamente en la comunidad LGTBI+, sino que constituye un deber común para toda la sociedad. Por ello, anima a quienes presencien una agresión en cualquier espacio público a comunicarlo a las autoridades y al Observatorio: “No vemos que los políticos se pronuncien de manera contundente. Con el asesinato de Samuel Luiz se llegó a decir que no era un delito homófobo. No llega a entenderse que una orientación sexual puede ser la gasolina para terminar en este tipo de situaciones”.

Iluminación de la fachada del Congreso de los Diputados con los colores de la bandera LGTBI+. / CEDIDA

Desde la entidad consideran especialmente relevante que Metro de Madrid participe activamente en este tipo de campañas, al tratarse de un espacio por el que transitan millones de personas cada día. Según señalan, convertir el transporte público en un entorno visible de rechazo a la violencia y la discriminación contribuye a reforzar el mensaje de convivencia y respeto.

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La campaña permanecerá visible hasta el próximo 17 de mayo y se enmarca en una semana de actos institucionales y reivindicativos relacionados con la defensa de los derechos del colectivo en la capital, como la iluminación de la fachada del Congreso de los Diputados con los colores de la bandera LGTBI+.