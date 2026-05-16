La Comunidad de Madrid impulsa el emprendimiento juvenil en la final de la MBA League

La final nacional de la MBA League ha reunido este sábado en Madrid a jóvenes emprendedores de toda España, en una cita en la que la Comunidad de Madrid ha reivindicado el papel de colegios, institutos y centros de FP como espacios clave para impulsar la innovación desde las aulas.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha defendido durante el acto la importancia de fomentar y difundir el emprendimiento en los centros educativos de la región. La competición, celebrada en La Nave de la capital, tiene como objetivo formar a los jóvenes en innovación, talento y desarrollo de proyectos. En esta edición han participado 15 centros educativos madrileños, de los que tres —Gredos San Diego, Bérriz y Alkor— han alcanzado la fase final.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, con alumnos participantes en la MBA League. / Comunidad de Madrid

Zarzalejo ha animado a los tres colegios madrileños que compiten este sábado en la final nacional y ha trasladado sus mejores deseos "a ellos y a todos los participantes".

Proyectos desde primaria hasta bachillerato

La consejera ha explicado que los alumnos participantes, desde quinto de primaria hasta bachillerato, han presentado proyectos de emprendimiento desarrollados durante meses de trabajo.

Zarzalejo ha destacado que en la Comunidad de Madrid "apostamos y apoyamos la cultura del emprendimiento" y ha señalado que la jornada ha reunido a familias "de todos los rincones de España, de muchas provincias".

"Hoy tenemos aquí tres centros finalistas de Madrid que hemos conocido sus proyectos, unos proyectos ingeniosos donde tienen innovación, donde tienen ilusión y desde luego los han explicado maravillosamente", ha afirmado.

Refuerzo de las aulas de emprendimiento en FP

Durante su intervención, Zarzalejo también ha puesto en valor la red de Aulas Profesionales de Emprendimiento, formada por 137 espacios que impulsan iniciativas empresariales desde la Formación Profesional.

Mercedes Zarzalejo apoya a los tres colegios madrileños finalistas de la MBA League. / Comunidad de Madrid

Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, estas aulas desarrollan este curso una cifra récord de 578 proyectos y 687 actividades. La iniciativa se puso en marcha en el curso 2016/17 como estrategia para fomentar habilidades emprendedoras en el nuevo contexto socioeconómico internacional.

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La consejera también ha citado programas como 4º ESO + Empresa, que acercan a los estudiantes al mercado laboral y a las prácticas profesionales desde el instituto.