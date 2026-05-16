La Comunidad de Madrid ensaya la respuesta ante incendios forestales con 400 efectivos antes del verano

La Comunidad de Madrid ha desarrollado durante esta semana varios simulacros de incendio forestal con el objetivo de reforzar la respuesta coordinada de los servicios de emergencia ante este tipo de siniestros antes del inicio del verano.

El Cuerpo de Bomberos autonómico ha organizado estos ejercicios, que han concluido hoy en una zona montañosa de San Martín de Valdeiglesias. Las prácticas, que se realizan desde hace tres años, permiten ensayar de forma integral la intervención en incendios forestales en el medio natural.

Los entrenamientos abarcan desde la activación de recursos y la llegada al terreno hasta la sectorización de la zona afectada, la actuación directa sobre el fuego y las labores finales de control y remate.

Preparación del dispositivo INFOMA

Cerca de 400 efectivos han participado en estos simulacros, destinados a reforzar la preparación de los profesionales que integrarán durante los meses estivales el dispositivo del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA).

El periodo de peligro alto por incendios forestales se extenderá del 15 de junio al 30 de septiembre. En los ensayos han intervenido bomberos regionales con medios terrestres y aéreos, brigadas y agentes forestales, y trabajadores del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112). También se ha trabajado la coordinación con recursos de otras administraciones que podrían intervenir en incendios de gran magnitud.

La Comunidad de Madrid realiza simulacros para mejorar la respuesta coordinada ante incendios forestales. / Comunidad de Madrid

En este contexto, han colaborado hidroaviones del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), así como dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que participan por primera vez en estos ejercicios conjuntos.

Escenarios realistas y evaluación técnica

El operativo simulado comienza con la llamada ficticia de un ciudadano que alerta de una columna de humo en una zona forestal. A partir de ese aviso, se movilizan distintas dotaciones desde el parque de bomberos de San Martín de Valdeiglesias y desde otros puntos de la región.

Para recrear un escenario lo más realista posible, el área de prevención del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid acondiciona zonas de difícil acceso y alto valor ecológico, donde se generan pequeños fuegos controlados sobre bateas para evitar cualquier riesgo de propagación.

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Además, se emplean dispositivos de humo artificial para simular condiciones reales de visibilidad y trabajo. Tras cada ejercicio, los participantes celebran una reunión técnica de evaluación para analizar la intervención, detectar posibles mejoras y reforzar la coordinación entre todos los servicios implicados.