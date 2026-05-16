Así es "la casa del cambio" de David Bustamante en Madrid: decorada por su madre y su novia, con una impresionante piscina y una "sala secreta"

Tras más de 25 años en el mundo de la música, 15 discos platino y un disco de oro, David Bustamante, junto a su novia, Yana Olina, cumplía uno de sus mayores sueños el pasado 2021 al adquirir una nueva vivienda en Madrid. "Necesitaba un cambio y esta casa es ese cambio", confesaba en una entrevista a la Revista Hola, en la que desvelaba todos los detalles de este "nidito de amor".

Situada en Boadilla del Monte, el chalet que el cantante comparte junto a su pareja, tiene aproximadamente 300 metros cuadrados separados en un total de tres plantas. Además, el artista cuenta con gimnasio privado, piscina y amplias zonas exteriores. Esto, sumando a su exclusiva ubicación hace que el valor de la propiedad se estime en torno a los 600.000 euros.

Comprada sobre plano y construida con una estética atemporal

Comprada sobre plano, el cantante ha diseñado su hogar estratégicamente siguiendo una arquitectura contemporánea y una estética atemporal. Con líneas limpias, volúmenes muy definidos y una gran geometría, los grandes ventanales comunican el exterior con un interior donde el cantante ha contado con la ayuda de su madre y su novia para la decoración.

El chalet del cantante en Boadilla del Monte cuenta con una lujosa piscina exterior / @davibusta

Con detalles cuidados, y colores perfectamente elegidos, el mobiliario es práctico y elegante, optando por un diseño limpio y neutro que aumenta la sensación de orden y luminosidad. Sin embargo, y pese a que la descripción inicial podría dar la idea de que la casa de Bustamante es algo fría e impersonal, los recuerdos y detalles personales aportan calidez a todas las estancias.

Una sala "secreta" y su estantería de trofeos

La nueva casa del cantante cuenta con un curioso espacio que recuerda a las 'man cave' de inspiración estadounidense. Esta estancia dedicada a componer, cantar y ensayar cuenta con un sofá de piel, una pared de ladrillo, y un enorme póster colgado de la pared donde se puede ver al artista celebrando los 20 años de su carrera.

Edición en formato vinilio de 'Veinte Años y un Destino' / @davibusta

Además, en uno de los rincones de la habitación, Bustamante ha guardado un espacio para recoger los símbolos más representativos de su carrera, desde la estrella que le fue entregada a su salida de Operación Triunfo, hasta los veinte discos platinos con los que se ha reconocido su labor musical a lo largo de los años.

David Bustamante junto a su hija Daniella celebrando el día del padre / @davibusta

Reflejando el llamado "lujo silencioso" actual, la casa de Bustamante refleja su actual forma de vivir, y por ello no solo cuenta con espacios de ocio y un dormitorio de matrimonio, sino que incluye un dormitorio para su hija Daniella, fruto de su matrimonio con la actriz Paula Echevarría, y varias habitaciones adicionales para recibir a sus padres y hermanos cuando vienen de visita a la capital.