La alta cocina zarpa en crucero: el lujo que busca conquistar al viajero madrileño

La gastronomía ha dejado de ser un complemento del viaje para convertirse en uno de sus principales motivos. También en alta mar. Los cruceros de lujo ya no se presentan solo como una forma cómoda de recorrer varios destinos sin deshacer la maleta, sino como una experiencia donde la mesa, el producto y la variedad culinaria marcan la diferencia. Ese es precisamente el terreno en el que Oceania Cruises quiere reforzar su posición: barcos de tamaño contenido, servicio de alta gama, rutas largas y una oferta gastronómica pensada para un viajero que no solo quiere llegar a puerto, sino comer bien durante todo el trayecto.

Oceania Cruises presentó en Madrid sus novedades a bordo, con la gastronomía y los grandes viajes como principales ejes de su propuesta de lujo. / Cedida

La compañía, representada en España por StarClass Cruceros / Un Mundo de Cruceros, ha presentado en Madrid sus próximas novedades, con especial atención a dos nombres: Oceania Sonata, que debutará en agosto de 2027, y Oceania Aurelia, concebido para grandes viajes globales y protagonista de dos nuevas Vueltas al Mundo de 180 días en 2028 y 2029. La naviera define su propuesta como una línea de cruceros de lujo centrada en gastronomía y destinos, con barcos íntimos, escalas en más de 600 puertos de más de 100 países y travesías que pueden ir desde una semana hasta más de 200 días.

La clave, según explicaron durante la presentación en la escuela de cocina Kitchen Club, está en que la gastronomía no sea un único restaurante de referencia, sino una red de opciones distintas a bordo.

Oceania Cruises refuerza su apuesta por la alta cocina en el mar con nuevos conceptos culinarios, como La Table par Maîtres Cuisiniers de France y Nikkei Kitchen. / Cedida

"Hemos querido hacer este evento aquí porque si hay algo que ha caracterizado a esta naviera desde el principio ha sido su apuesta por la gastronomía", señalaba Juan Rodero, director general de Un Mundo de Cruceros / StarClass. "No solo la gastronomía de alto nivel, sino sobre todo la variedad. Son barcos que tienen 10 opciones gastronómicas. Puedes comer o cenar en 10 sitios diferentes en un crucero de siete o 15 días", indicaba.

La gastronomía será uno de los grandes reclamos de los nuevos barcos de Oceania Cruises, con una oferta centrada en la variedad y la alta cocina. / Cedida

Esa variedad es, precisamente, el gancho para un tipo de pasajero que valora la alta cocina, pero también la posibilidad de no repetir experiencia cada noche. "Puedes comer muy bien, pero comer muy parecido cada día. Oceania lo que ofrece es esa variedad". La idea que quisieron dejar clara en la capital fue directa: "Oceania y gastronomía siempre han ido asociados y siempre lo estarán".

Francia, Perú y Japón, a bordo del Sonata

El salto gastronómico más visible llegará con el Oceania Sonata, el primer barco de una nueva clase que se estrenará en agosto de 2027. Tendrá capacidad para 1.390 pasajeros, algo más que sus predecesores, pero con más espacio disponible. Entre sus novedades aparecen dos conceptos culinarios pensados para reforzar el carácter gastronómico de la marca.

La naviera Oceania Cruises presentó sus nuevas propuestas culinarias, entre ellas un restaurante francés vinculado a Maîtres Cuisiniers de France y un concepto nikkei. / Cedida

El primero será La Table par Maîtres Cuisiniers de France, presentado como el primer restaurante en el mar vinculado a la asociación Maîtres Cuisiniers de France. Una apuesta por la cocina francesa clásica y refinada, en línea con ese discurso de excelencia gastronómica que la naviera reivindica como parte de su ADN. El segundo será Nikkei Kitchen, un espacio centrado en sabores peruanos con técnicas culinarias japonesas, una combinación que conecta con una de las tendencias más asentadas de la alta cocina internacional.

La oferta de Oceania Cruises combina barcos de tamaño íntimo, alta cocina y rutas de larga duración para un viajero adulto y exigente. / Cedida

"Siempre hay novedades. Vamos a tener el nuevo centro de gastronomía francesa a bordo del Sonata y seguiremos añadiendo propuestas". La presentación incluyó además el nuevo concepto de suites del barco, todas con balcón, y categorías que van desde las Veranda de 27 metros cuadrados hasta las Owner’s Suites de 230 metros cuadrados, según se mostró en la documentación proyectada durante el evento.

Los madrileños: menos días, más gasto

Entre nuevos barcos, restaurantes y vueltas al mundo, emergió también otro asunto clave: cómo viaja hoy el cliente español y qué papel ocupa Madrid en el mercado del crucero de lujo. Según apuntaron los representantes de StarClass, España sigue siendo aún un mercado con recorrido en el mundo del crucero. "España no es un mercado maduro de cruceros todavía. Nos queda mucho recorrido", señalaron, comparando los aproximadamente 600.000 pasajeros españoles con mercados mucho más desarrollados como Alemania o Reino Unido, donde hablaron de unos dos millones de pasajeros anuales.

Oceania Cruises presentó en Madrid sus novedades a bordo, con la gastronomía y los grandes viajes como principales ejes de su propuesta de lujo. / Cedida

En ese contexto, Madrid aparece como un mercado muy concreto: viajeros con capacidad económica, pero menos disponibilidad de tiempo. "Vascos y catalanes son los que viajan más lejos y se pasan más días", detallaba Rodero a El Periódico de España. "Los madrileños y los andaluces viajan menos días y gastan más. Cuando son ejecutivos de empresa, a lo mejor tienen dinero, pero poco tiempo. Hacen un crucero de siete días", subrayaba.

Ese patrón encaja con una tendencia más amplia: cruceros más personalizados, más vinculados al lujo hotelero y cada vez menos asociados al tópico del viaje pasivo o envejecido. "Antes el crucero era percibido como un producto para gente mayor, aburrido. Ahora está cambiando el concepto y está atrayendo a gente más joven, entre comillas", apuntaba. También, destaca el peso creciente de los mayores de 55 años con hipoteca pagada, hijos independientes y poder adquisitivo, un perfil que dispone de tiempo y recursos para plantearse viajes más largos.

La experiencia gastronómica de Oceania Cruises también se extiende a la coctelería y al servicio a bordo. / Cedida

"Viajar juntos, pero no revueltos"

Otro fenómeno que gana espacio es el de los viajes intergeneracionales. Familias en las que abuelos, hijos y nietos comparten barco, pero no necesariamente rutina. "Cada vez vemos más viajes intergeneracionales", explicaba. "El abuelo invita por su aniversario de diamante o de oro, y es una manera muy cómoda de estar juntos, pero no revueltos. Tú haces tus planes por el día, pero cenas juntos o comes juntos".

Esa fórmula conecta especialmente con los cruceros de lujo de tamaño medio, donde el barco ofrece suficientes opciones de restauración, descanso y actividades sin convertirse en una ciudad flotante. Desde la compañía defendieron que Oceania ocupa un punto de equilibrio entre barcos pequeños, más íntimos, y grandes buques con una oferta de entretenimiento masiva.

Oceania Cruises apuesta por convertir cada comida a bordo en parte de la experiencia turística, más allá del destino. / Cedida

La apuesta por barcos solo para adultos también forma parte de esa estrategia. No se admiten menores de 18 años, una decisión que la compañía considera orientada a ofrecer un ambiente más concreto y un nivel de servicio adaptado a ese pasajero adulto que busca calma, buena mesa y destinos.

Grandes viajes y conexión permanente

La otra gran apuesta de Oceania mira a las rutas largas. La compañía ha lanzado por primera vez dos Vueltas al Mundo de 180 días de forma simultánea, para 2028 y 2029, a bordo del Oceania Aurelia.

La naviera Oceania Cruises presentó en Madrid sus próximos itinerarios de larga duración, entre ellos las Vueltas al Mundo de 180 días y grandes viajes por Europa y América. / Cedida

La primera saldrá de Miami hacia Nueva York el 18 de enero de 2028; la segunda partirá de Los Ángeles hacia Nueva York el 6 de enero de 2029. Ambas están pensadas para viajeros que buscan explorar el mundo con tiempo, escalas nocturnas y excursiones terrestres a lugares como Machu Picchu, Petra o el Taj Mahal. Para el mercado español, este tipo de producto empieza a crecer. "Vemos el mercado de vuelta al mundo creciendo año a año", subrayaba Rodero con seguridad.

Mapa del itinerario Miami-Los Ángeles, una travesía de 71 noches que recorrerá el Caribe, Brasil, Argentina, Chile y Perú a bordo de Oceania Aurelia. / Cedida

"España es uno de los mercados europeos con mejores ventas. Más que el número, lo importante es el volumen, porque el pasajero gasta mucho". También, explicaba que no todos los clientes compran los 180 días completos: primero se lanzan las vueltas al mundo y después se abren segmentos de 30, 60 o 90 días.

De hecho, la mejora de la conexión a internet a bordo ha sido decisiva para este crecimiento. "La conexión ha evolucionado de una manera brutal", afirmaba. Eso permite que determinados viajeros, antes incapaces de estar tanto tiempo desconectados de su negocio, su familia o su patrimonio, se planteen ahora travesías más largas. La idea del crucero ya no es necesariamente desconectar del mundo, sino moverse por él sin perder el vínculo con tierra.

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Oceania Cruises sitúa la experiencia gastronómica en el centro de su propuesta de lujo, con una oferta pensada para viajeros que valoran la variedad culinaria a bordo. / Cedida

En esa transformación, la gastronomía actúa como hilo conductor. No es solo lo que ocurre entre puerto y puerto, sino una parte central de la experiencia turística. Para el viajero madrileño de lujo —con menos tiempo, más gasto y una cultura gastronómica cada vez más exigente—, el crucero se presenta como una forma de condensar destinos, descanso y alta cocina en un mismo viaje. Y en un momento en el que viajar ya no consiste solo en ver lugares, sino en vivirlos también a través del paladar, esa puede ser una de las rutas más eficaces para seducir al turista madrileño.