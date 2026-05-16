La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha inaugurado este sábado la tercera edición de la Noche en Blanco, una de las principales citas culturales de la ciudad, que este año reúne más de 130 actividades en el casco histórico con propuestas musicales, artísticas, gastronómicas y familiares.

Alcalá de Henares celebra su Noche en Blanco con más de 130 actividades en el casco histórico. / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La programación, coordinada por el Ayuntamiento, la Universidad de Alcalá y la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Turismo, incluye iniciativas como el concierto a la luz de las velas en el Palacio Arzobispal, una gran quedada de música latina en la Plaza de Cervantes, visitas guiadas por el Casco Histórico, talleres, estatuas vivientes y actividades en patios universitarios.

Alcalá de Henares celebra su Noche en Blanco con más de 130 actividades en el casco histórico / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Durante la inauguración, Piquet ha destacado que esta edición llega "cada vez con más contenido" y ha subrayado que Alcalá vivirá una jornada con "mucha cultura, mucho patrimonio, música y actividades de todo tipo".

Actividades de inclusión, gastronomía y patrimonio

La regidora ha recordado que la jornada ha comenzado en la Plaza de la Paloma con actividades centradas en la inclusión, dirigidas a personas con discapacidad, además de propuestas familiares y acciones de prevención desarrolladas por el Parque de Bomberos.

Entre las actividades programadas figuran también la degustación de migas con chocolate blanco en la Plaza de San Lucas, el desfile de moda en la Plaza de San Diego, el photocall oficial en la calle San Juan, intervenciones artísticas en la Casa Tapón y la concentración de food-trucks en el Parque O'Donnell, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado.

La Noche en Blanco cuenta asimismo con actividades relacionadas con la Semana de la Tapa Europea, el Día de la Inclusión, el Día de la Familia y la Fiesta del Distrito I, lo que refuerza el carácter participativo de una jornada pensada para todos los públicos.

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"Los alcalaínos disfrutan de su ciudad y todo aquel que venga de fuera puede disfrutar aún más y enamorarse de Alcalá de Henares", ha afirmado Piquet, que ha invitado a vecinos y visitantes a participar en una cita "para Alcalá, por Alcalá y para los alcalaínos".