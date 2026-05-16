Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Olga CasadoIsabel MorilloChotisRicardo SanzAstronauta madrileñaMaría ZambranoRuta senderismoDavid BustamanteCercaníasXabi Alonso
instagramlinkedin

FC BARCELONA 3 - 1 ATLÉTICO DE MADRID

El Barcelona gana su duodécima Copa de la Reina y tercera consecutiva

El equipo azulgrana derrota por 3-1 al conjunto rojiblanco en Las Palmas de Gran Canaria y completa su quinto triplete nacional

3-1. El Barcelona gana su duodécima Copa de la Reina y tercera consecutiva

3-1. El Barcelona gana su duodécima Copa de la Reina y tercera consecutiva

Agencias

Las Palmas de Gran Canaria

El FC Barcelona Femenino se proclamó este sábado campeón de la Copa de la Reina Iberdrola 2025/26 tras derrotar por 3-1 al Atlético de Madrid en la final celebrada en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. El conjunto azulgrana suma así su duodécimo título en la competición y encadena su tercera Copa consecutiva.

El equipo dirigido por Pere Romeu resolvió la final en una primera parte de claro dominio, en la que Claudia Pina, la neerlandesa Esmee Brugts y Salma Paralluelo pusieron el 3-0 antes del descanso. El Barcelona respondió así a su condición de favorito y volvió a demostrar la distancia que mantiene con sus rivales en el fútbol español.

El Atlético de Madrid intentó reaccionar en la segunda mitad y encontró el gol en el minuto 58 por medio de la noruega Vilde Boe Risa, que recortó diferencias para las rojiblancas. Sin embargo, el tanto no alteró el desenlace de una final que el Barça tenía encarrilada desde el primer tiempo.

La derrota cierra una temporada complicada para el Atlético de Madrid, que quedará fuera de la Champions y no pudo frenar la trayectoria dominante de un Barcelona instalado desde hace años en la cima del fútbol nacional.

Noticias relacionadas

Con esta Copa de la Reina, el Barça añade un nuevo título a la Liga F Moeve, conquistada hace unas semanas por séptima temporada consecutiva, y a la Supercopa lograda en enero. El equipo azulgrana completa de esta forma su quinto triplete nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oferta de empleo en Toledo: la serie 'La Promesa' busca decenas de figurantes para un rodaje en la provincia
  2. Buscan a Amy Gabriela, joven de 18 años desaparecida en Navalcarnero
  3. Adif planea una reestructuración de vías en el Corredor del Henares para agilizar los trenes semidirectos a Chamartín
  4. Dónde aparcar cerca de la Pradera de San Isidro: parkings, zonas recomendadas y alternativas de transporte
  5. Cibeles se pone chulapa para premiar el talento madrileño con la entrega de las Medallas de San Isidro
  6. La churrería Catalino regresará al parque de La Vega: Así quedan repartidos los seis quioscos
  7. Madrid reparte cocido gratis por San Isidro 2026: fecha, horario y lugar de la degustación
  8. Se busca a Kichi: está acusado de llevarse 101 relojes de lujo que tenía que reparar en su taller de Madrid

El Barcelona gana su duodécima Copa de la Reina y tercera consecutiva

El Barcelona gana su duodécima Copa de la Reina y tercera consecutiva

Israel canta ‘Michelle’ en Eurovisión 2026 | Vídeo

Israel canta ‘Michelle’ en Eurovisión 2026 | Vídeo

Svitolina tumba a Gauff y reina en Roma ocho años después

Svitolina tumba a Gauff y reina en Roma ocho años después

¿Qué es 'La casa de la música', el nuevo programa de Jesús Vázquez con el que TVE sustituye este año a Eurovisión?

¿Qué es 'La casa de la música', el nuevo programa de Jesús Vázquez con el que TVE sustituye este año a Eurovisión?

Manuel Diosleguarde, aun sin trofeos, confirma en Madrid su alternativa, y su proyección

Manuel Diosleguarde, aun sin trofeos, confirma en Madrid su alternativa, y su proyección

Alcalá de Henares celebra su Noche en Blanco con más de 130 actividades en el casco histórico

Alcalá de Henares celebra su Noche en Blanco con más de 130 actividades en el casco histórico

Primer ascendido a LaLiga EA Sports: el Racing de Santander regresa 14 años después

Primer ascendido a LaLiga EA Sports: el Racing de Santander regresa 14 años después

Joan Mir suelta la bomba: "En Jerez decidí no continuar con Honda"

Joan Mir suelta la bomba: "En Jerez decidí no continuar con Honda"