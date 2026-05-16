El Barcelona gana su duodécima Copa de la Reina y tercera consecutiva

El FC Barcelona Femenino se proclamó este sábado campeón de la Copa de la Reina Iberdrola 2025/26 tras derrotar por 3-1 al Atlético de Madrid en la final celebrada en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. El conjunto azulgrana suma así su duodécimo título en la competición y encadena su tercera Copa consecutiva.

El equipo dirigido por Pere Romeu resolvió la final en una primera parte de claro dominio, en la que Claudia Pina, la neerlandesa Esmee Brugts y Salma Paralluelo pusieron el 3-0 antes del descanso. El Barcelona respondió así a su condición de favorito y volvió a demostrar la distancia que mantiene con sus rivales en el fútbol español.

El Atlético de Madrid intentó reaccionar en la segunda mitad y encontró el gol en el minuto 58 por medio de la noruega Vilde Boe Risa, que recortó diferencias para las rojiblancas. Sin embargo, el tanto no alteró el desenlace de una final que el Barça tenía encarrilada desde el primer tiempo.

La derrota cierra una temporada complicada para el Atlético de Madrid, que quedará fuera de la Champions y no pudo frenar la trayectoria dominante de un Barcelona instalado desde hace años en la cima del fútbol nacional.

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Con esta Copa de la Reina, el Barça añade un nuevo título a la Liga F Moeve, conquistada hace unas semanas por séptima temporada consecutiva, y a la Supercopa lograda en enero. El equipo azulgrana completa de esta forma su quinto triplete nacional.