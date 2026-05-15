Viaje a las raíces de Madrid: estos son los cinco lugares que no te puedes perder este San Isidro 2026, según los madrileños

Madrid durante las fiestas de San Isidro cobra un encanto especial. Entre chulapos, dulces tradicionales y un programa con múltiples eventos, el ambiente en la capital se transforma en pura festividad. Lo cierto es que hay cinco lugares que no pueden faltar en tu visita si quieres vivir estas fiestas y conocer las raíces de la tradición como un madrileño más.

La ruta perfecta para hacer en San Isidro

Si has venido a disfrutar de San Isidro a Madrid por primera vez, el Museo del Prado es el lugar perfecto para comenzar. Para hacerte una idea de cómo se celebraba la festividad antiguamente, solo tienes que visitar el emblemático museo y admirar La Pradera de San Isidro, el cuadro de Francisco de Goya pintado en 1788.

El cuadro es el retrato perfecto de cómo era la celebración hace más de dos siglos, con un Madrid algo diferente y trajes de la época. Lo cierto es que la obra de arte conserva la esencia que se sigue disfrutando en la actualidad.

El famoso cuadro de Goya. / Ayuntamiento de Madrid

Los orígenes de Madrid

Si hay un lugar que guarda bien la historia de Madrid es el Museo de San Isidro o de los Orígenes de Madrid, es un interesantísimo espacio que cuenta la historia de la ciudad desde los primeros restos prehistóricos encontrados hasta que se trasladó a ella la Corte en 1561. Y si algo tiene de especial este lugar en relación con las fiestas de San Isidro es que en este lugar murió el mismísimo santo.

Cuenta la tradición que en este enclave estuvo situada en el pasado la casa de los Vargas, lugar donde vivió y murió San Isidro junto a su esposa Santa María de la Cabeza en el siglo XII. Allí podrás ver el Pozo del Milagro, donde se dice que el Santo salvó a su hijo de morir ahogado a hacer subir el agua y permitir que el niño saliera fácilmente, al igual que otras curiosidades que solo podrás descubrir acudiendo al museo.

Edificio que alberga el Museo de San Isidro, en el Madrid de los Austrias. / ALBA VIGARAY

Dos indispensables: las Vistillas y la Pradera

Hay dos lugares imprescindibles donde la tradición se hace realidad. No podrían otros que Jardín de Vistillas y la Pradera. Las Vistillas es el lugar por excelencia en el que se celebran las verbenas de Madrid. Durante las fiestas de San Isidro es costumbre acudir a tomar algo allí mientras se disfruta de actuaciones musicales en directo, chotis y canciones populares.

Y si hay un plan que representa a la festividad, es pasar el día de San Isidro en la Pradera. Es lugar de cientos de pícnics donde familias y amigos despliegan sobre la hierba sus telas repletas de comida. Si lo prefieres allí también hay puestos donde se ofrecen los platos más castizos.

Un chotis en la pradera de San Isidro. / Gustavo Valiente - Europa Press

El toque dulce de la jornada

Una tradición no se viviría al completo sin un buen dulce con el que acompañarla: las rosquillas del Santo cobran protagonismo durante estos días. Además, las hay de varios tipos: tontas, listas, de Santa Clara o las francesas, para todos los gustos. Si deseas acudir a una pastelería centenaria, El Riojano es la opción perfecta, comercio situado en la calle Mayor. Así, podrás vivir una jornada cargada de la tradición más castiza durante la celebración de la fiesta más importante de Madrid: San Isidro.