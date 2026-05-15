El refugio de Grison (41) fuera de Madrid y su proyecto comunitario: "Llevo tres décadas construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra"

Marcos Martínez, conocido popularmente como Grison, nació en Madrid hace 41 años. Sin embargo, hay un proyecto muy familiar que le vincula al Mediterráneo: lleva muchos años construyendo una comunidad junto a sus padres, después de que estos compraran una finca en el interior de la provincia de Alicante.

El proyecto de Grison fuera de la capital

"Mis padres se compraron una finca para hacer un proyecto de comunidad en el interior de Alicante, que eran bastante hippies ellos. Viajábamos desde Soto del Real en una furgoneta de color beige", recuerda en el espacio nocturno de Cadena SER el campeón de beatbox.

Grison está trabajando desde hace mucho tiempo junto a sus progenitores en esa meta, en el este peninsular: "Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra y los fines de semana nos bajábamos a Benidorm, Altea o Villajoyosa como regalo de todo lo que habíamos conseguido". Durante décadas, el colaborador ha disfrutado con su familia de todos esos refugios en el Mediterráneo.

Grison y su padre se bajaban, entre otros lugares, a Altea los fines de semana / COMUNITAT VALENCIANA

Ha pasado "noches de no dormir" y destaca las dificultades de ese proyecto, "de pensar cómo hacer una escalera sin una noción de arquitectura" o todo lo ligado a la electricidad, que a él le encanta: "Yo me lo tomaba como un deporte". Aunque tarden más en terminarlo, la satisfacción es infinita para ellos.

La tradición churrera de su familia

Marcos siempre ha hablado de la tradición churrera de su familia y, de hecho, su padre es conocido como "el churri". Es recuerdo, anécdotas, familia y legado, porque si su éxito televisivo y su talento en el terreno del humor y el beatbox fallaran, siempre podría abrir su propia churrería.

En su visita al programa de Mara Torres, Grison también ha pensado en ese "olor a aceite que no se va de la ropa". "Mi abuelo viene del sur, de Jaén y decidió poner una churrería en Soto del Real. Luego, todos sus hijos siguieron y ahí todos arrimábamos el palo de churrero porque es un negocio familiar".

Grison, en 'La Revuelta' / RTVE

El futuro de Grison fuera de 'La Revuelta': retirado y con sus gallinas

Cuando uno es tan popular como el músico y se asocia a un programa de mucha audiencia como es 'La Revuelta', no sobran las preguntas acerca de su futuro.

Noticias relacionadas

Él mismo explicaba en el pódcast 'Tómatelo con vino' cómo se ve en un tiempo, fuera del programa: "Me he dado al capitalismo más extremo, he dicho 'voy a pagar la hipoteca en cinco años'; me he comprado unas gallinas, porque yo el año que viene me quiero retirar, me voy a cargar las redes sociales y quiero llegar a la independencia económica".