El madrileño Raúl Arnáiz, entre los siete españoles nominados a los Premios Eisner

El autor madrileño Raúl Arnáiz ha sido nominado al premio Eisner 2026 al mejor webcómic por su serie de fantasía La leyenda de Parva Terra (Webtoon), según ha anunciado este viernes la Comic-Con de San Diego.

Arnáiz, que en 2013 ganó el premio Autor Revelación en Expocómic, figura entre los siete artistas españoles candidatos este año a estos galardones, considerados los Óscar del cómic.

Junto a él, también están nominados Javier Rodríguez, Laura Pérez, Marc Torices, Jorge Jiménez, David López y José Villarrubia.

El dibujante ovetense Javier Rodríguez, que el año pasado ganó el Premio Eisner 2025 a la mejor serie limitada, vuelve a destacar este año con candidaturas en cinco de las 32 categorías existentes. En concreto, Rodríguez está nominado al mejor número único y a la mejor serie limitada por Absolute Martian Manhunter #1 (DC), así como a mejor dibujante entintador y mejor coloración por Cazador Marciano Absoluto (DC). Además, opta al premio al mejor artista de portadas por Cazador Marciano Absoluto, Batman & Robin: Año uno #7 y Los nuevos dioses #8 (DC).

En la categoría de mejor coloración, Rodríguez competirá con José Villarrubia, también nominado por su obra Esta tinta se enfría. Villarrubia se sitúa entre los coloristas más reconocidos del mundo tras ganar los premios Harvey, Comicdom y Carlos Giménez, además de contar con múltiples nominaciones a los Eisner.

Más presencia española en distintas categorías

El historietista canario David López ha sido designado como candidato a la mejor serie continua por FML, que firma junto a Kelly Sue DeConnick.

El ilustrador granadino Jorge Jiménez está nominado en la categoría de mejor serie nueva por Batman Vol. 4, donde comparte autoría con Matt Fraction.

El dibujante y animador barcelonés Marc Torices, con larga trayectoria en fanzines, es candidato en la categoría de mejor edición estadounidense de material internacional por Cornelius: la alegre vida de un perro miserable, traducida por Andrea Rosenberg y publicada por Drawn & Quarterly.

En esta misma categoría, Torices compite con la ilustradora valenciana Laura Pérez, nominada por Nocturnos, traducido también por Andrea Rosenberg y publicado por Fantagraphics.

Una gala en San Diego

Las nominaciones corresponden a obras publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y han sido elegidas por un jurado “de primer nivel” compuesto por la escritora Regine Sawyer, el bibliotecario Jerry Dear, la periodista Tiffany Babb, la minorista de cómics Katie Pryde y el académico Randy Duncan.

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Los premios se entregarán en una gala que se celebrará en San Diego durante la Comic-Con la noche del 24 de julio.