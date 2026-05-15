ESCAPADAS
El pueblo perfecto para el puente de San Isidro: un bosque centenario a poco más de una hora de Madrid
Está a unos 90 kilómetros de la capital y el trayecto ronda la hora y cuarto en coche
El puente de San Isidro es una de esas ocasiones ideales para salir de Madrid sin necesidad de organizar un gran viaje. Si todavía no te has decidido por ninguna localización, El Castañar de El Tiemblo, en Ávila, ofrece justo lo que muchos buscan durante estos días festivos: naturaleza, calma, senderos sencillos y un cambio de paisaje inmediato.
Con el viernes 15 de mayo festivo en Madrid, esta escapada se convierte en una opción perfecta para quienes quieren desconectar del ritmo de la ciudad sin pasar horas en la carretera. Está a unos 90 kilómetros de la capital y el trayecto ronda la hora y cuarto en coche, por lo que se puede visitar cómodamente en un día.
Un bosque centenario a poco más de una hora de Madrid
Aunque El Castañar de El Tiemblo es especialmente famoso en otoño, cuando las hojas tiñen el bosque de tonos ocres y dorados, la primavera también es un momento magnífico para recorrerlo.
En mayo, el paisaje cambia por completo: los senderos se cubren de verde, los arroyos recuperan protagonismo y las zonas de sombra convierten el paseo en un plan muy agradable antes de que llegue el calor intenso del verano.
El recorrido principal atraviesa un bosque de grandes castaños, zonas húmedas y pequeños cursos de agua. No es una ruta difícil, lo que la hace especialmente recomendable para familias, parejas o grupos de amigos que buscan un plan de naturaleza fácil cerca de Madrid.
El Abuelo, el gran símbolo del Castañar de El Tiemblo
La parada más esperada de la ruta es El Abuelo, un enorme castaño centenario que se ha convertido en el emblema del bosque. Se calcula que tiene entre 500 y 800 años y su tronco monumental es una de las imágenes más reconocibles de este paraje natural.
Vistas de cuento de la Sierra de Gredos
El Castañar se encuentra en las estribaciones de la Sierra de Gredos, un entorno que combina vegetación densa con tramos más abiertos desde los que se aprecian vistas de montaña. Esa mezcla de bosque cerrado, caminos frescos y paisaje serrano permite desconectar en muy poco tiempo de la rutina madrileña.
Y es que, si quieres hacer un plan diferente este puente de San Isidro, El Castañar de El Tiemblo funciona muy bien como escapada exprés. Reúne varias ventajas: está cerca de Madrid, se puede visitar en una jornada, no exige una planificación compleja y ofrece una experiencia de naturaleza accesible para casi todos los públicos. Sin duda, un lugar cercano, tranquilo y lleno de encanto donde San Isidro se vive de otra manera.
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