Ni la Pradera ni Madrid Río: estos son los mejores lugares para ver los fuegos artificiales de San Isidro en Madrid

En las calles de Madrid ya se celebran las fiestas más importantes de todo el calendario: San Isidro. Entre claveles, rosquillas, chotis y chulapos, se rinde homenaje al patrón de la ciudad. Y si algo no puede faltar son los fuegos artificiales, uno de los mejores planes para culminar la jornada de celebración.

La noche del viernes 15 de mayo el cielo de la capital se iluminará gracias al espectáculo pirotécnico de las 23:59 horas. En este caso ha sido diseñado por Miguel Ángel Beltrán Sevilla, ganador del concurso de fuego Sanfermin de Oro. Este castillo contará con 25 conjuntos pirotécnicos, desarrollados para integrarse en el cierre del día más castizo y único de Madrid.

Y por si fuera poco, el domingo 17 de mayo la cláusula de las fiestas estará protagonizada por un segundo espectáculo pirotécnico a las 23:00 horas. Este no es un evento cualquiera, sino que el diseñador José Luis Giménez ha preparado unos efectos innovadores exclusivos para crear un recuerdo inolvidable entre los madrileños.

Las zonas habituales para ver los fuegos artificiales, como La Pradera de San Isidro o Madrid Río, suelen estar muy concurridas / Turismo Madrid

¿Desde dónde se podrán verse los fuegos artificiales?

Al lanzarse desde la zona del Paseo de la Ermita del Santo, la Pradera de San Isidro será como cada año, uno de los lugares con más público para seguir el espectáculo. También zonas cercanas al puente de San Isidro en Madrid Río y los alrededores del río Manzanares son una opción conocida que suele contar con bastante afluencia. Así, son muchos los madrileños que prefieren quedarse algo más alejados del núcleo principal desde donde también podrá apreciarse el espectáculo pirotécnico pero con algo más de espacio.

Entre estos lugares destaca el Parque de las Vistillas, en La Latina, desde donde se podrá observar una amplia panorámica de la zona sur y oeste de Madrid, ideal para quienes quieran sacar buenas fotografías del cielo de la capital iluminado gracias a la pirotecnia. También destaca el cerro del Tío Pío o coloquialmente conocido como el Parque de las Siete Tetas, que desde su punto más elevado ofrece vistas despejadas de edificios del cielo madrileño y de la zona de Madrid Río, pero sin el bullicio y aglomeraciones típicas de esta fiesta.

Como última opción, también podría ser interesante subir a alguna terraza elevada de la ciudad, sobre todo, en hoteles situados en el centro de la capital o cercanos al barrio de La Latina, aunque, esta opción podría requerir de reserva previa, ya que muchas de ellas no son de acceso libre.