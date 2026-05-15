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MÚSICA

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play

El fin de gira de Vega será en La Riviera el 29 de mayo.

El fin de gira de Vega será en La Riviera el 29 de mayo. / CEDIDA

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

'Crisantemos', de Vega

Tras un sublime Mirlo blanco, Vega ha editado su mejor cancionero hasta la fecha. No mayor pretensión en Ignis que hacer de la música un altavoz de emociones, sin rendirse a modas ni discursos. Es honesto y visceral. De ahí que, a pesar de lo que marque hoy la industria, haya temas que superen los cinco minutos con facilidad. Lo que, sumado a la fragilidad que los envuelve, la convierte en una de las autoras más audaces del momento. Por cierto, es el primer disco del mundo que puede quemarse... Literal. Cerrará esta etapa el 29 de mayo en La Riviera.

'Teteo', de La Tania

De fuerte inspiración coplera, La Tania hace y deshace con su música lo que quiere. Aquí no hay normas, sólo quiere contar su verdad para seguir explorando la vida. Se le notan las tablas al frente de musicales tan populares como Hoy no me puedo levantar y Enamorados anónimos, pero esto es otra cosa. Difícil de describir, ¿eh? Pero, ojo, ahí está su principal baza. Al principio, descolocará. Pero, luego, repetirá. Palabrita. Este Teteo junto a las extintas Papá Levante es puro arte.

'El azul del fuego', de Grandío

Una nueva banda ha llegado al indie. Los gallegos Grandío apenas tiene unos meses de vida, pero suenan especialmente curtidos. Quizá, en parte, gracias a la labor de Santos & Lauren, productores habituales de Sidonie y Love of Lesbian. Su propuesta es fresca y contemporánea, sin límites en lo formal. No hay etiqueta que les defina, por eso resultan tan atractivos. Denles un tiempo, verán.

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