La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Tras un sublime Mirlo blanco, Vega ha editado su mejor cancionero hasta la fecha. No mayor pretensión en Ignis que hacer de la música un altavoz de emociones, sin rendirse a modas ni discursos. Es honesto y visceral. De ahí que, a pesar de lo que marque hoy la industria, haya temas que superen los cinco minutos con facilidad. Lo que, sumado a la fragilidad que los envuelve, la convierte en una de las autoras más audaces del momento. Por cierto, es el primer disco del mundo que puede quemarse... Literal. Cerrará esta etapa el 29 de mayo en La Riviera.