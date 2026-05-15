Madrid recupera sus gigantes y cabezudos: estos son los pasacalles imprescindibles de San Isidro 2026

Madrid vuelve a vestirse de fiesta para celebrar San Isidro 2026, una de las citas más esperadas del calendario madrileño. Entre el 7 y el 17 de mayo, la capital recupera sus tradiciones más castizas con verbenas, música popular, chulapos, chulapas y actividades para todos los públicos.

Sin duda, uno de los momentos más especiales (y esperados) de las fiestas son los tradicionales desfiles de Gigantes y Cabezudos, pasacalles que cada año devuelven a las calles algunos de los personajes más queridos del imaginario madrileño. Este año, las citas tendrán lugar el 15 y el 16 de mayo de 10.00 a 12.00 y de 11.00 a 14.00, respectivamente.

Sin duda, uno de los momentos más especiales (y esperados) de las fiestas serán los tradicionales desfiles de Gigantes y Cabezudos / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Viernes 15 de mayo: pasacalle 'La Pradera'

El viernes 15 de mayo, día grande de San Isidro, tendrá lugar el pasacalle 'La Pradera'. La salida está prevista desde el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid a las 8:30 horas, aproximadamente.

Según la programación, esta salida se desarrollará entre las 10:15 y las 12:15 horas en el entorno de la Pradera de San Isidro, uno de los lugares más emblemáticos de las fiestas. El recorrido seguirá la subida del Paseo 15 de Mayo desde el inicio (esquina con General Ricardos) hasta la ermita de San Isidro.

En este pasacalle participarán los gigantes Julián y Mari Pepa, Alfonso VI y La Latina. Por otro lado, los cabezudos previstos para esta jornada son Cúchares, Lola la Naranjera, Marizápalos y Luis Candelas.

El viernes 15 de mayo, día grande de San Isidro, tendrá lugar el pasacalle 'La Pradera', que acabará en la ermita de San Isidro / TURISMO MADRID

Sábado 16 de mayo: pasacalle 'El Madrid antiguo'

El sábado 16 de mayo saldrá el pasacalle 'El Madrid antiguo', una propuesta que recorrerá algunos de los enclaves más históricos del centro de la capital. El desfile partirá del Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid a las 11:00 horas, aproximadamente, y se prolongará hasta las 14:00. El recorrido previsto será el siguiente:

Calle Carlos Arniches.

Plaza del General Vara de Rey.

Calle Amazonas.

Plaza de Cascorro.

Calle Duque de Alba.

Plaza de Tirso de Molina.

Calle Conde de Romanones.

Plaza de Jacinto Benavente.

Calle Carretas.

Puerta del Sol.

Calle Mayor.

Cava de San Miguel.

Calle Cuchilleros.

Plaza de Segovia Nueva.

Calle Toledo.

Calle López Silva.

Calle Carlos Arniches.

En esta salida participarán los gigantes Julián y Mari Pepa, Alfonso VI, La Latina, Manolita Malasaña, el alcalde de Móstoles, La Arganzuela y Muhammad I. También desfilarán los cabezudos Melones, Cúchares, Lola la Naranjera, Marizápalos, Luis Candelas, El Francesillo, Tía Javiera y Doña Cundis.

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Los Gigantes y Cabezudos son una de esas tradiciones que explican muy bien el espíritu de San Isidro. No solo forman parte del programa festivo, sino también del imaginario popular de Madrid, con personajes históricos, figuras castizas y nombres ligados a la memoria de la ciudad. Desde luego, su regreso a las calles convierte cada pasacalle en una pequeña celebración dentro de la gran fiesta del patrón.