El curioso origen de los chulapos y chulapas: así es la historia de la tradición madrileña que vuelve cada San Isidro

No es un secreto. Cada San Isidro, Madrid vuelve a llenarse de claveles, mantones, parpusas, rosquillas y chotis. Ahora, detrás del traje de chulapo y chulapa hay una historia popular que nació en los barrios más castizos de la capital, que sigue muy viva en sus fiestas y que muchos ciudadanos pasan por alto.

Los chulapos y las chulapas son una de las imágenes más reconocibles de la capital: ellas se visten con vestidos ajustados, mantones y claveles y ellos con chaleco, pantalón oscuro, pañuelo al cuello y la clásica parpusa.

Aunque hoy los trajes de chulapo y chulapa se asocian sobre todo a las fiestas populares, su origen está ligado al Madrid más popular. Al de los barrios de Lavapiés, La Latina, Embajadores o Las Vistillas, donde la vida cotidiana se mezclaba con la música, el comercio, los oficios tradicionales y ese carácter castizo que todavía forma parte del imaginario de la ciudad.

Aunque hoy los trajes de chulapo y chulapa se asocian sobre todo a las fiestas populares, su origen está ligado al Madrid más popular / EUROPA PRESS

¿Por qué se les llama chulapos y chulapas?

En sus orígenes, el término chulapo no se utilizaba para hablar de cualquier madrileño, sino de un tipo popular muy concreto. Se asociaba a los vecinos de los barrios bajos de Madrid, especialmente de Lavapiés y alrededores, que destacaban por su forma de vestir, su desparpajo y una actitud marcada por la gracia, la seguridad y cierto aire desafiante.

Las chulapas, por su parte, estaban vinculadas a mujeres de oficios humildes y muy presentes en la vida diaria de la capital: planchadoras, modistas, floristas, fruteras, lavanderas o cigarreras. Mujeres trabajadoras alegres y con carácter que acabaron convertidas en símbolo del Madrid más castizo.

Con el paso del tiempo, aquellos términos fueron perdiendo parte de su significado original y se transformaron en una forma cariñosa de identificar la tradición popular madrileña. Hoy, hablar de chulapos y chulapas es hablar de San Isidro, de las verbenas, de los barrios históricos y de una manera muy castiza de celebrar Madrid.

El traje de chulapo y chulapa

El traje de chulapo masculino se reconoce fácilmente por sus prendas más características: chaqueta o chaleco, camisa blanca, pantalón oscuro, pañuelo al cuello y gorra plana, conocida popularmente como parpusa.

Por otro lado, el traje de chulapa suele estar formado por un vestido ajustado, normalmente de lunares o flores, acompañado de un mantón de Manila y un pañuelo blanco en la cabeza. El peinado tradicional se completa con claveles.

Los claveles cambian su significado dependiendo de la posición / Archivo

El curioso significado de los claveles

Uno de los detalles más curiosos del traje de chulapa está en los claveles. Según la tradición, su color y colocación podían revelar el estado sentimental de la mujer.

Las mujeres casadas llevaban dos claveles rojos, mientras que las solteras lucían dos blancos. Las comprometidas combinaban uno rojo y uno blanco y, en el caso de las viudas, la tradición marcaba dos claveles rojos y uno blanco.

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Desde luego que, aunque hoy este código se conserva más como un guiño festivo que como una norma estricta, sigue siendo una de las curiosidades más populares de la indumentaria castiza madrileña.