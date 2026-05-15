Música, títeres y artesanía: estos son los cinco mejores planes para celebrar San Isidro este fin de semana en Madrid

Madrid se viste con sus mejores galas para celebrar el que promete ser el fin de semana más bonito del año. En honor a San Isidro, patrón de la comunidad, la capital ha puesto a disposición de los madrileños una agenda llena de planes, perfectos para todos los gustos y bolsillos. Desde la V Edición de la Feria de la Cerveza Artesanal en Aranjuez hasta los espectáculos de títeres en El Retiro, pequeños y mayores podrán vivir el espíritu de estas fiestas del 15 al 17 de mayo.

Las Fiestas de San Isidro 2026

La gran verbena madrileña vuelve a la Pradera con motivo de las Fiestas de San Isidro 2026, y junto a ella, conciertos, cuentacuentos, marionetas, magia, y varios talleres castizos en los que aprender a bailar chotis o decorar botijos, marcando el carácter de unas fiestas pensadas para celebrar en familia.

San Isidro ofrece múltiples de actividades para los más pequeños. / San Isidro 2026

También la procesión solemne de la imagen, y los fuegos artificiales que podrán verse desde varios puntos elevados de la ciudad, destacan entre un variado programa de actividades que prevé homenajear al patrón de la comunidad con varias actividades infantiles, bailes, música y tradición hasta el próximo domingo 17 de mayo.

🔗 La programación completa de actividades se puede consultar en la página web oficial de la Comunidad de Madrid 📍 Diferentes ubicaciones en Madrid 📅 Hasta el 17 de mayo de 2026

'Las Noches del Castillo'

Bajo el lema 'Acaba el día, empieza el espectáculo', el Distrito de Barajas ha puesto en marcha una iniciativa que incluirá conciertos, cine de verano, flamenco, jazz, circo contemporáneo y otras actividades familiares en torno a uno de sus enclaves patrimonial. Así, este nuevo ciclo cultural al aire libre se dará cita todos los viernes y sábados desde el 15 de mayo y hasta el próximo 13 de junio en el parque del Castillo de la Alameda de Osuna.

Los conciertos se darán cita en el parque del Castillo de la Alameda de Osuna / Turismo Madrid

Abriendo el programa destaca el concierto 'Recuerdos Locos' un tributo a El Canto del Loco y Dani Martín que se dará cita el viernes 15 de mayo a las 22:00 horas. También este fin de semana se podrá disfrutar del concierto a la luz de las velas 'La Lírica en el Cine' con Matritum Cantat, el sábado 16 de mayo a las 22:00 horas.

🔗 La programación completa se puede consultar en la página web oficial de la Comunidad de Madrid 📍 Parque del Castillo de la Alameda de Osuna, Distrito de Barajas 📅 Viernes y sábados del 15 de mayo al 13 de junio

V Edición de la Feria de la Cerveza Artesanal de Aranjuez

Del 15 al 17 de mayo, Aranjuez se convertirá en el punto de encuentro para los amantes de la cerveza gracias a la celebración de la V Edición de la Feria de la Cerveza artesanal. Reuniendo durante tres jornadas a productores llegados desde distintos puntos de España, la feria pretender acercar al público el proceso casero de elaboración de esta bebida, incluyendo opciones sin gluten para garantizar que todos puedan disfrutar de la jornada.

Con más de 90 variedades diferentes de cerveza, la organización ha previsto la inclusión de opciones sin gluten / Ayuntamiento de Aranjuez

La feria contará además con una propuesta gastronómica, música en directo y otras propuestas de ocio, proporcionando un ambiente perfecto para pasar el día con la familia. Además, el domingo tendrá lugar la entrega de premios del festival, con reconocimientos a la mejor cerveza, la mejor etiqueta y el mejor 'foodtruck' de la edición.

Durante el fin de semana actuarán grupos como Coopoc, Ksora Rock, y Laika Stone / Barrio La Montaña, Aranjuez

🔗 La programación completa puede consultarse en la página web oficial del Ayuntamiento de Aranjuez 📍 Recinto Ferial de Aranjuez 📅 Del viernes 15 de mayo a las 19:00 hasta el domingo 17 de mayo a las 22:30 horas

Teatro de Títeres del Retiro

Continuando con el ciclo de San Isidro Titiritero, el Teatro de Títeres, que de forma habitual cuenta con programación todos los sábados y domingos, acogerá excepcionalmente tres funciones en el fin de semana grande de la comunidad. Comenzando el viernes 15 de mayo, a las 18:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de la obra 'La muerte de Don Cristóbal' a cargo de la compañía francesa 'Compagnie Pelele'.

'El Horrible' de la compañía argentina 'Saltimbanquis' / Teatro de Títeres del Retiro

A lo largo del fin de semana, podrán disfrutarse dos funciones más: el sábado 16 a las 18:00 horas, la compañía argentina 'Saltimbanquis' presentará la obra 'El Horrible', en el que los más pequeños tendrán la oportunidad de reflexionar sobre el concepto de la belleza, y el domingo 17, también a las 18:00 horas, la compañía andaluza 'La Gotera de Lazotea' promete sorprender a toda la familia con el viaje de 'El Trapito', la sábana de Mara, una niña de tres años que se ha perdido.

'La muerte de Don Cristobal' de la compañía francesa 'Compagnie Pelele' / Teatro de Títeres del Retiro

🔗 La programación completa hasta el próximo 16 de agosto ya está disponible para su consulta 📍 Teatro de Títeres de El Retiro 📅 Sábados y domingos hasta el 16 de agosto

Feria de la Cacharrería

Entre chotis y verbenas, Madrid presenta la 44ª Edición de una de las ferias de cerámicas y alfarería más populares de la capital. Hablamos de la Feria de la Cacharrería, que congregará en la plaza de Comendadoras a los centros alfareros y cerámicos más respetados del país.

Entre las propuestas infantiles, se impartirán cursos gratuitos de iniciación a la alfarería el 14 y 16 de mayo de 17:00 a 19:00 horas, con duración de una hora / San Isidro 2026

Desde menaje de cocina hasta piezas decorativas, la cacharrería pone a disposición de los madrileños una variada exposición cuya temática girará en torno a los motivos animales. Además, hasta el próximo 17 de mayo, la feria contará con demostraciones en vivo y talleres gratuitos como la clase a cargo de Alejandro Espejel, maestro de taller de la Escuela Oficial de Cerámica Francisco Alcántara de Madrid.