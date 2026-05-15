15 DE MAYO
Madrid da comienzo a San Isidro con el izado de la bandera de España en Colón
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, presidió el acto que contó con la participación del Ejército de Tierra y una representación de las Fuerzas Armadas
Europa Press
Las celebraciones del día de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid, han comenzado este viernes con el izado de la bandera nacional en los jardines del Descubrimiento de la plaza de Colón, que este año ha estado a cargo del Ejército de Tierra.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el acto ha sido presidido por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acompañado por el jefe de Estado Mayor del Ejército de la Defensa, Teodoro López Calderón.
El acto, al que también han asistido la vicealcaldesa, Inma Sanz, miembros del equipo de Gobierno y los portavoces de los grupos municipales, ha comenzado con la interpretación del himno nacional a cargo de la Unidad de Música del Ejército de Tierra, al que ha seguido el izado de la bandera nacional.
Finalmente, ha tenido lugar un desfile en el que ha rendido honores una compañía mixta compuesta por una escuadra de gastadores, la Unidad de Música del Ejército de Tierra y secciones representativas del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio y de la Guardia Civil.
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