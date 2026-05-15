La Guardia Civil interviene en el aeropuerto de Barajas casi 80 kilos de cocaína procedente de Ecuador

La Guardia Civil ha intervenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un alijo de 79,845 kilos de cocaína procedente de Ecuador y con destino Madrid, que viajaba oculto en un contenedor aéreo de mercancía legal.

La operación se produjo en el marco de las funciones de resguardo fiscal del Estado, dirigidas a prevenir y perseguir el contrabando, el narcotráfico, el fraude y otras infracciones de carácter fiscal, bajo la dependencia funcional de la Agencia Tributaria como autoridad aduanera.

Según ha informado la Guardia Civil, la intervención tuvo lugar después de un análisis de riesgo previo y dentro de los controles selectivos realizados en el aeropuerto. Los agentes detectaron indicios de manipulación en uno de los contenedores aéreos procedentes de Sudamérica y hallaron en su interior varios bultos sospechosos que no figuraban en el manifiesto de carga.

Durante la revisión exhaustiva de esos bultos, los agentes localizaron 70 paquetes rectangulares que contenían cocaína de gran pureza, con un peso total de 79,845 kilos.

Las primeras investigaciones apuntan a que la droga fue introducida mediante el método conocido como “gancho ciego” o “rip off”, una técnica utilizada por organizaciones criminales que consiste en ocultar estupefacientes en una carga legal sin conocimiento de sus legítimos propietarios. Posteriormente, la droga debe ser recuperada en el destino seleccionado, lo que exige un alto grado de coordinación logística y la participación de colaboradores en distintos puntos de la cadena de transporte.

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La mercancía intervenida procedía de Ecuador y tenía como destino Madrid.