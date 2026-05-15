Getafe se vuelca con la Virgen de los Ángeles en una multitudinaria bajada

Alrededor de 50.000 personas, según fuentes municipales, siguieron este jueves la tradicional bajada de la Virgen de los Ángeles desde el Cerro hasta la Catedral de Santa María Magdalena, en el casco urbano, donde permanecerá la imagen las dos próximas semanas de fiestas patronales de Getafe.

La imagen partió de la ermita del Cerro de los Ángeles en un recorrido de unas cinco horas hasta el casco urbano, acompañada por miles de fieles en el trayecto. Una vez en la glorieta de la Base Aérea recibió el bastón de mando por parte de la alcaldesa, Sara Hernández, y prosiguió su camino.

Casi 50.000 personas, una cifra similar a la de las últimas convocatorias, se echaron a la calle para ver pasar a su patrona. Este año, debido a las obras en la calle Madrid, se siguió un recorrido alternativo.

Conciertos y orquestas de las fiestas de Getafe

Los conciertos y la música en directo arrancan este mismo viernes de pre-fiestas. El espacio del ACAR, en el futuro barrio de La Aviación, acogerá las actuaciones de dos de las orquestas más espectaculares de España como parte de las pre-fiestas. El viernes 15 de mayo llegará el turno de la Orquesta La Misión, mientras que el sábado 16 será la Orquesta Panorama quien tome el escenario.

Los festejos getafeños, que se alargarán hasta el 31 de mayo. El escenario del Ferial abrirá el viernes 22 con Kiko Veneno, seguido por la Orquesta La Tribu. El sábado 23 será el turno de Bustamante y DJ Kiss FM.

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Mientras, el domingo 24, el pop-rock de Sidonie precederá a un tributo a Supersubmarina, y tras ellos, DJ Hit FM. Por su lado, Sanguijuelas del Guadiana pisarán el escenario getafeño el lunes 25.