Cibeles se pone chulapa para premiar el talento madrileño con la entrega de las Medallas de San Isidro

Madrid, la ciudad "donde se cruzan los caminos". Así se define a la capital en el vídeo de presentación de la entrega de las Medallas de San Isidro 2026, celebrada este 15 de mayo, día de su patrón. Como acto central de la fiesta mayor de la capital, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles ha acogido esta mañana el homenaje a las empresas, entidades y personas distinguidas por su especial aportación e impacto en Madrid.

En un acto rodeado de representantes de la política y de la sociedad madrileña, el Ayuntamiento ha concedido las 18 distinciones honoríficas seleccionadas este año. Tras un solemne desfile desde el acceso de la calle Cibeles hasta el centro del patio acristalado, acompañado por la fanfarria de la Banda de Alabarderos, los galardonados han subido por turnos al estrado para recibir sus medallas de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Tras la entrega y una actuación musical de Rubén Pozo, que ha subido al estrado para recordar a los presentes cuál es su "rincón favorito de Madrid", ha tomado la palabra Almeida para cerrar el acto. El regidor popular ha aprovechado la ocasión para reivindicar el papel de Madrid como capital de España y, al mismo tiempo, como villa con identidad propia, marcada por la cercanía, la convivencia y la capacidad de superar dificultades desde la unidad.

Todos los premiados en el acto de entrega de las Medallas de San Isidro. / EFE | Víctor Lerena

En su discurso, el edil madrileño ha presentado a San Isidro como símbolo de humildad, servicio y perseverancia, valores que ha vinculado con la propia historia de la ciudad y con su responsabilidad constitucional de representar, acoger y servir al conjunto de los españoles. “Hoy es el día de San Isidro, el día de Madrid”, ha afirmado Almeida, antes de subrayar que la capital “nunca ha respondido levantando muros, sino apelando a la empatía” y a una solidaridad compartida.

"En un momento en que las incertidumbres atraviesan Europa y el mundo y en que España necesita más que nunca de una capital a la altura de los tiempos que corren, Madrid reafirma su vocación de ser el lugar donde la concordia es posible, donde la convivencia siempre encuentra su cauce y donde el bien común y el interés general prevalecen sobre la división", ha afirmado el primer edil.

El alcalde madrileño junto a los Guillén Cuervo. / EFE | Víctor Lerena

Entre los galardonados este año con la Medalla de Honor figura Mariano Barbacid, uno de los científicos españoles más reconocidos internacionalmente. También será distinguida la familia Guillén Cuervo, vinculada durante décadas al teatro, el cine y la televisión. El matrimonio formado por Fernando Guillén y Gemma Cuervo inició una trayectoria artística que han continuado sus hijos, especialmente Fernando y Cayetana Guillén Cuervo.

La tercera Medalla de Honor recaerá en el empresario Valentín Díez Morodo, presidente de la Fundación Casa de México en España, por su papel en el impulso de los vínculos culturales, sociales y empresariales entre ambos países y por consolidar esta institución como un espacio de referencia para el diálogo y la difusión cultural. "Esta medalla simboliza precisamente eso", ha destacado Díez Morodo en su discurso de agradecimiento, la "entrañable relación" que existe entre ambos países.

Almeida saluda a Valentín Díez Morodo, presidente de la Fundación Casa de México en España. / EFE | Víctor Lerena

Unas palabras especialmente significativas tras la última polémica protagonizada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado a los gobiernos español y mexicano de boicotear su viaje al país centroamericano y de poner en riesgo su vida y la de su equipo. El portavoz popular en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, se ha referido a la cuestión a su llegada a Cibeles, donde ha defendido que "México y España son países hermanos, con 500 años de historia común", pese al "público y notorio" intento de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de sabotear a Ayuso "desde que puso pie en México".

Junto a estas distinciones, el Ayuntamiento concederá doce Medallas de Madrid. Entre los reconocidos se encuentran el jurista Antonio Garrigues Walker; la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), por su labor contra la trata y la explotación sexual; y Amadeo Lázaro Catalina, fundador de la histórica taberna Casa Amadeo, conocida por sus caracoles desde 1940.

En el ámbito empresarial y cultural también han sido premiadas la firma de moda Cortefiel, de origen madrileño; la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo Delvecchio, por su impulso al mecenazgo social y cultural; y el histórico establecimiento Capas Seseña, referente de la artesanía tradicional madrileña. Completan este apartado la escritora madrileña Paloma Sánchez-Garnica, Premio Planeta 2024; la periodista y editora Paula Quinteros, fundadora de The Objective; y la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero 'Yiyo', dedicada a la formación de nuevas generaciones de toreros.

Como cada año, el deporte ha estado presente también en el acto de la mano del capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', el jugador de baloncesto del Real Madrid Sergio Llull y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar. Incluso se ha dejado ver por la Galería de Cristal el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Precisamente a él ha parecido ir dirigida una alusión del vídeo que ha cerrado el acto, en el que, entre imágenes festivas de la ciudad, la voz en off ha reivindicado que "aquí la música siempre se ha celebrado".