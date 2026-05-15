SAN ISIDRO 2026
Celebra San Isidro: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por las rosquillas más ricas de Madrid disponibles en seis sabores
Tontas, listas, de santa Clara o los nuevos sabores como chocolate Dubái, entre otros, estas rosquillas no te dejarán indiferente
Arranca la cuentas atrás para una de las fiestas más importantes de Madrid, y es que San Isidro está a la vuelta de la esquina. Queda muy poco para que la Pradera se llene de chulapos para conmemorar las fiestas del patrón de los madrileños. Para revivir al completo la celebración hay algo que no puede faltar: el 15 de mayo es sinónimo de rosquillas y es el toque dulce indispensable en un día tan especial.
Dice la tradición que la costumbre de comer rosquillas en las fiestas de San Isidro se debe a la tía Javiera, una pastelera del siglo XIX que se popularizó por lo exquisitas que estaban sus recetas. Las rosquillas clásicas son las tontas, listas y de santa Clara, pero hay una pastelería de Madrid que mezcla la tradición con la innovación y ofrece hasta seis sabores diferentes por los que se esperan colas kilométricas estos días.
Listas, tontas y múltiples sabores más
Las rosquillas de San Isidro son más que un simple dulce, símbolo de la tradición, y es importante saber distinguir entre los dos tipos principales: las tontas son las que no llevan ningún tipo de adorno, mientras que las listas se bañan en un glaseado preparado con zumo de limón, huevo batido y azúcar. Un poco más de elaboración tienen las de santa Clara se caracterizan por tener una cobertura de merengue seco blanco y todas ellas están disponibles en La Mallorquina.
Por si fuera poco esta pastelería ofrece hasta tres sabores más: rosquillas de Alcalá, cubiertas con una fina cobertura de tema, rosquillas de frambuesa, cubiertas con una pasta de frambuesa fresca, que aporta un toque agridulce al poste. La máxima novedad son las rosquillas de chocolate de Dubai, una nueva forma de reinventar la tradición con base kunafa, chocolate negro y una mezcla con pasta pistacho.
Compra en tienda y a domicilio
El tamaño de las rosquillas de La Mallorquina es más grande de lo habitual y el precio de un cuarto de kilo es de 9,50 euros, mientras que el kilo tiene un precio de 38 euros. Las de chocolate de Dubai son algo más costosas y el cuarto de kilo son 11,50 euros.
La pastelería cuenta con cinco locales en Madrid: en el número 8 de la Puerta del Sol, el número 39 de Velázquez, en la Glorieta de Quevedo, Narváez y en Carlos Maurrás. Incluso si lo prefieres podrás pedir a domicilio desde la propia web o plataformas como Glovo. Ya sabes, en unas buenas fiestas de San Isidro, las mejores rosquillas de Madrid no pueden faltar. Y no hay excusa.
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