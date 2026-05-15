Camisetas, tazas y pulseras luminosas: así será el 'merchandising' oficial del viaje del Papa León XIV en Madrid

El viaje apostólico del Papa León XIV a España contará con una línea oficial de productos conmemorativos. La colección ya está disponible en la tienda online de El Corte Inglés y en la web oficial conelpapa.es, y a partir del 29 de mayo también podrá adquirirse en puntos de venta físicos.

La presencia del Papa en Madrid no se limitará a los actos religiosos e institucionales. Durante la primera etapa de su visita a España, del 6 al 9 de junio, León XIV pasará por Cibeles, la Plaza de Lima, el Congreso de los Diputados, la Almudena, el Santiago Bernabéu e IFEMA. Coincidiendo con esa agenda, Madrid será también el principal punto de venta físico del merchandising oficial, con camisetas, tazas, gorras, tote bags, botellas, abanicos, chapas, llaveros, banderines y distintos tipos de pulseras.

Los puntos de venta en Madrid

En la Comunidad de Madrid, el merchandising oficial estará disponible en centros de El Corte Inglés de Castellana, Pozuelo, Preciados, Callao, Goya, Sanchinarro, Princesa, Alcalá de Henares, Campo de las Naciones, San José de Valderas y El Bercial.

La venta se ubicará principalmente en zonas de Cultura y Ocio de los centros, aunque la planta concreta variará según el establecimiento. Uno de los productos, la pulsera luminosa, se comercializará exclusivamente en los centros madrileños por las características específicas del artículo.

Qué productos incluye la colección

El catálogo reúne más de quince productos oficiales vinculados a la imagen del viaje del Papa León XIV a España. Entre ellos figuran camisetas, polos, gorras, tazas, botellas, abanicos, tote bags, pulseras de tela, pulseras de silicona, pulseras luminosas, chapas, llaveros y banderines.

La organización ha señalado que los beneficios obtenidos con la venta de estos artículos se destinarán íntegramente a sufragar los gastos derivados de la preparación y celebración de la visita.

También habrá artículos elaborados en conventos

Además del merchandising oficial, se venderán productos religiosos elaborados en conventos de clausura a través de la Fundación Contemplare. Entre ellos habrá decenarios artesanales con cuentas de madera realizados por comunidades religiosas de distintos monasterios de España.

Estos productos proceden de conventos de Carmelitas Descalzas, Agustinas, Dominicas, Cistercienses y Comendadoras del Espíritu Santo, entre otras comunidades.

Venta online y distribución en otras ciudades

La compra online ya está activa en El Corte Inglés y en la web oficial del viaje. La venta física comenzará el 29 de mayo y se extenderá también a centros de Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

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En total, los productos estarán disponibles en una veintena de puntos de venta físicos repartidos por España, con Madrid como el territorio con mayor número de centros habilitados.