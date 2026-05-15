VISITA A ESPAÑA
Camisetas, tazas y pulseras luminosas: así será el 'merchandising' oficial del viaje del Papa León XIV en Madrid
Los beneficios se destinarán a cubrir los gastos de organización de la visita y la colección ya puede comprarse por internet o en El Corte Inglés a finales de mayo
El viaje apostólico del Papa León XIV a España contará con una línea oficial de productos conmemorativos. La colección ya está disponible en la tienda online de El Corte Inglés y en la web oficial conelpapa.es, y a partir del 29 de mayo también podrá adquirirse en puntos de venta físicos.
La presencia del Papa en Madrid no se limitará a los actos religiosos e institucionales. Durante la primera etapa de su visita a España, del 6 al 9 de junio, León XIV pasará por Cibeles, la Plaza de Lima, el Congreso de los Diputados, la Almudena, el Santiago Bernabéu e IFEMA. Coincidiendo con esa agenda, Madrid será también el principal punto de venta físico del merchandising oficial, con camisetas, tazas, gorras, tote bags, botellas, abanicos, chapas, llaveros, banderines y distintos tipos de pulseras.
Los puntos de venta en Madrid
En la Comunidad de Madrid, el merchandising oficial estará disponible en centros de El Corte Inglés de Castellana, Pozuelo, Preciados, Callao, Goya, Sanchinarro, Princesa, Alcalá de Henares, Campo de las Naciones, San José de Valderas y El Bercial.
La venta se ubicará principalmente en zonas de Cultura y Ocio de los centros, aunque la planta concreta variará según el establecimiento. Uno de los productos, la pulsera luminosa, se comercializará exclusivamente en los centros madrileños por las características específicas del artículo.
Qué productos incluye la colección
El catálogo reúne más de quince productos oficiales vinculados a la imagen del viaje del Papa León XIV a España. Entre ellos figuran camisetas, polos, gorras, tazas, botellas, abanicos, tote bags, pulseras de tela, pulseras de silicona, pulseras luminosas, chapas, llaveros y banderines.
La organización ha señalado que los beneficios obtenidos con la venta de estos artículos se destinarán íntegramente a sufragar los gastos derivados de la preparación y celebración de la visita.
También habrá artículos elaborados en conventos
Además del merchandising oficial, se venderán productos religiosos elaborados en conventos de clausura a través de la Fundación Contemplare. Entre ellos habrá decenarios artesanales con cuentas de madera realizados por comunidades religiosas de distintos monasterios de España.
Estos productos proceden de conventos de Carmelitas Descalzas, Agustinas, Dominicas, Cistercienses y Comendadoras del Espíritu Santo, entre otras comunidades.
Venta online y distribución en otras ciudades
La compra online ya está activa en El Corte Inglés y en la web oficial del viaje. La venta física comenzará el 29 de mayo y se extenderá también a centros de Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.
En total, los productos estarán disponibles en una veintena de puntos de venta físicos repartidos por España, con Madrid como el territorio con mayor número de centros habilitados.
- ¿Dónde es festivo el 15 de mayo? Estos son los pueblos madrileños que también celebran la fiesta de San Isidro
- David, el madrileño que pilota aviones con 20 años: 'Siempre supe que mi futuro estaba dentro de una cabina
- Oferta de empleo en Toledo: la serie 'La Promesa' busca decenas de figurantes para un rodaje en la provincia
- Las dos actrices de ‘Verano Azul’ que dejaron la televisión y llevan años trabajando en el Hospital Gómez Ulla de Madrid
- Buscan a Amy Gabriela, joven de 18 años desaparecida en Navalcarnero
- La actriz Candela Peña 'flipa' con las obras del soterramiento de la A-5: 'Que no acaben nunca, es una gincana
- Madrid reparte cocido gratis por San Isidro 2026: fecha, horario y lugar de la degustación
- Rescatan en Móstoles un tesoro documental de siglos de historia: el libro de gastos de una ermita desaparecida