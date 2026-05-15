La alumna que desafía al maestro: Lucía Fernández competirá ante su entrenador Ismael García en la 'Champions de la hípica' disputada en Madrid

Muy pocos deportes pueden brindar una imagen como la que ofrecerá este fin de semana el Longines Global Champions Tour que se celebrará en Madrid. Lucía Fernández, alumna, e Ismael García, entrenador, compartirán pista y recorrido en la élite de la hípica mundial. Una imagen para el recuerdo, una de esas historias capaces de explicar por sí mismas la esencia y los valores de un deporte que gana adeptos en nuestro país.

Ismael, de 46 años, y Lucía, de 18, mantienen desde hace cinco años una relación de maestro y aprendiz. Él la entrena, la guía y la acompaña en su crecimiento deportivo; ella representa el relevo generacional de una disciplina en la que la experiencia y la juventud conviven de manera natural. Sin embargo, durante estos tres días esa relación experimentará una sensación diferente. Ambos competirán en la misma prueba e intentarán batirse en tiempo.

La cita, que celebra además el 115º Concurso de Saltos Internacional de Madrid, se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos deportivos y sociales de la primavera madrileña. Más de 23.000 asistentes en su edición de 2025, cerca de 150 jinetes internacionales y más de 200 caballos, junto a una dotación superior al millón de euros en premios, convierten al Longines Global Champions Tour en un motor de impacto para Madrid, dinamizando sectores clave como turismo, hostelería y servicios, en el contexto de una industria ecuestre que aporta 7.392 millones de euros al PIB español y genera cerca de 150.000 empleos.

Lucía Fernández, durante uno de sus saltos. / CEDIDA

Solo la hípica puede brindar una imagen así

Lo verdaderamente curioso de esta historia no es únicamente la diferencia de edad. Tampoco el hecho de que uno sea entrenador de la otra. Lo singular es que esta convivencia competitiva apenas existe en otros deportes de élite. La hípica es uno de los pocos escenarios donde hombres y mujeres compiten en igualdad de condiciones, donde varias generaciones pueden compartir pista al máximo nivel y donde el aprendizaje diario no desaparece cuando se abre la puerta de salida.

Mientras que en la mayoría de disciplinas el paso del tiempo separa físicamente a maestros y alumnos, en el salto ecuestre ocurre precisamente lo contrario: la experiencia continúa siendo una ventaja competitiva y la técnica puede equilibrar las diferencias físicas que se dan entre competidores. Por esta misma razón, no resulta extraño ver a jóvenes promesas compartiendo pista con jinetes veteranos que acumulan décadas de experiencia internacional. Lo excepcional, en este caso, es la conexión directa entre ambos, dejando una de las historias de la temporada en materia deportiva.

Cuando ambos ingresen en la pista, el cronómetro será el mismo para los dos. También cada derribo contará con la misma penalización. Cada salto les llevará al máximo. Por momentos, dejarán de ser entrenador y alumna para convertirse en auténticos rivales. La hípica rompe con todo tipo de barreras de género o físico. En definitiva, una esencia más transversal, abierta y profunda respecto a cualquier otro deporte o modalidad.

El evento internacional más antiguo de Madrid

En los últimos tiempos, Madrid ansía albergar los mejores espectáculos deportivos del momento. Se ha confirmado la llegada de la Fórmula 1, el Mundial de fútbol de 2030, el desembarco de la NFL en el Santiago Bernabéu... Pero el evento deportivo de carácter internacional más antiguo de la ciudad es, precisamente, el Concurso Internacional de Saltos en el Paseo de la Castellana de 1907, que desembocó con el paso de los años en lo que hoy se conoce como Longines Global Champions Tour de Madrid. Desde ese preciso momento no se ha visto interrumpida su presencia en la capital, a excepción de los años de Guerra Civil y la pandemia COVID-19.

Ismael García, durante un salto. / CEDIDA

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido el papel del evento en la capital de España. “Todos los madrileños tenemos doble cita este San Isidro, porque además celebrar a nuestro patrón, el mismo 15 empieza el Longines Global Champions Tour Madrid, que el año pasado acogió a más de 23 mil personas –el doble que la misma cita en Londres–, por lo que ha alcanzado un gran eco en la ciudad”, aseguraba el alcalde en la presentación que tuvo lugar el pasado 6 de mayo.

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La cita volverá a situar a Madrid como una de las sedes más emblemáticas del circuito internacional y reunirá a algunas de las principales figuras nacionales e internacionales de la hípica en un fin de semana marcado por el deporte, el espectáculo y el ambiente de celebración de San Isidro.