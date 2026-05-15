Adif planea una reestructuración de vías en el Corredor del Henares para agilizar los trenes semidirectos a Chamartín

Adif prepara una reordenación de las vías del Corredor del Henares para que los trenes semidirectos de Cercanías, conocidos como Civis, puedan circular y parar con mayor facilidad en el tramo entre San Fernando y Alcalá de Henares. La actuación, explican, forma parte del Plan de Cercanías de Madrid y tiene como objetivo aumentar la capacidad de la línea, mejorar la fiabilidad del servicio y reducir las interferencias entre trenes

Actualmente, este tramo cuenta con cuatro vías. Por las dos vías del sur circulan los trenes de Cercanías que paran en todas las estaciones, mientras que por las dos del norte circulan los Civis y otros servicios que no se detienen en todas las paradas. El problema es que las vías que usan los Civis no siempre tienen andén disponible en las estaciones, por lo que deben cambiar de vía para poder parar. Esas maniobras afectan al resto de circulaciones y ralentizan el corredor.

Para resolverlo, Adif una reorganización integral de la vía cuádruple. El nuevo esquema agrupará las vías por sentido preferente de circulación y permitirá separar mejor los trenes de Cercanías que paran en todas las estaciones de los servicios semidirectos, regionales y de mercancías. Con ello, la empresa pública busca facilitar adelantamientos, aprovechar mejor la capacidad existente y preparar el corredor para aumentar la frecuencia de los Civis.

El proyecto se ejecutará por fases. En una primera etapa se remodelarán las estaciones de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz para que las vías del norte, por las que circulan los Civis, cuenten con andén. En el primer municipio se construirá un nuevo andén y un paso inferior accesible, mientras que en en el segundo se adaptará la estación para que las cuatro vías tengan andén. Estas obras se licitarán próximamente.

En una segunda fase se modificará el uso de las cuatro vías entre San Fernando y Alcalá. La previsión es que las dos vías centrales queden destinadas a los Cercanías con parada en todas las estaciones, mientras que las exteriores se reserven para mercancías, media distancia y Civis. Esta fase incluye actuaciones en Soto de Henares, La Garena y Alcalá de Henares, cuyo proyecto está actualmente en redacción.

La intervención más relevante se concentrará en la estación de Alcalá de Henares, donde el gestor de la infraestructura ferroviaria prevé una reordenación completa de vías, una cola de maniobras, un nuevo andén lateral norte y un nuevo vestíbulo de acceso por el lado norte. La actuación también busca mejorar la accesibilidad y la integración urbana de la estación.

El plan se completará con un salto de carnero en San Fernando de Henares, una infraestructura que permitirá que los trenes se crucen a distinto nivel y evitará interferencias con las líneas C-2, C-7 y C-8. La redacción de este proyecto se licitará en breve. Adif no fija aún una fecha concreta para la finalización de las obras, pero sí marca los siguientes pasos: licitación próxima de las primeras remodelaciones, redacción de los proyectos de la segunda fase y licitación en breve del proyecto del salto de carnero.