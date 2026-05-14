Zapatero, sobre Ayuso en México: "El PP no tenía memoria histórica y por fin la encontró en Hernán Cortés"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha lanzado una ofensiva dialéctica contra la estrategia política de la Comunidad de Madrid. En un acto en Cádiz para arropar a María Jesús Montero, Zapatero diseccionó lo que considera una deriva "histrionista" de Isabel Díaz Ayuso.

El exlíder socialista centró sus dardos en el reciente viaje de la presidenta madrileña a México. Criticó con dureza el uso partidista que el Gobierno regional hace de la historia y de los dramas nacionales para confrontar con el Estado.

La "reconquista" de Ayuso en México

La frase más demoledora de Zapatero señaló la contradicción ideológica del Partido Popular. Afirmó con ironía que, tras años negando la memoria democrática en España, la derecha madrileña por fin ha encontrado su referente en Hernán Cortés.

Según Zapatero, el PP ha pretendido convertir a la Comunidad de Madrid en una "cátedra de historia" desde la cual pontifican con soberbia. Sugirió de forma satírica que la actitud de Ayuso parece más propia de quien desea reconquistar México que de una representante institucional.

Narcotráfico y utilización política

En paralelo, Zapatero defendió la gestión del Ejecutivo central en la lucha contra el narcotráfico. Aseguró que España está haciendo más que nadie para erradicar esta lacra y exigió al entorno de Ayuso que cese en la utilización política del asesinato de los guardias civiles.

Para el expresidente, resulta inadmisible usar un drama humano para desgastar al Gobierno. Subrayó que este es el mandato que ha movilizado más medios personales y materiales para proteger las costas y perseguir a las mafias del Estrecho.

El doble rasero con China y la inmigración

La crítica a la "hipocresía" de la Puerta del Sol se extendió también a la política comercial. Zapatero evidenció el doble rasero de la derecha madrileña, que tacha de "traición" los viajes de Pedro Sánchez a China mientras sus barones compiten por atraer inversiones asiáticas.

Calificó de "lamentable" que el PP de Madrid describa las misiones de sus líderes como "conquistas" mientras criminaliza la diplomacia estatal. Zapatero vinculó esta actitud con una resistencia histórica a los avances sociales y los derechos civiles en España.

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Finalmente, reafirmó su orgullo por la regularización de migrantes. Se posicionó como un muro frente a los discursos xenófobos que, a su juicio, emanan con frecuencia de la narrativa política y mediática del Gobierno de la Comunidad de Madrid.