Más de 2.000 trabajadores del Hospital de Fuenlabrada podrán integrarse en el Sermas

La Comunidad de Madrid y los sindicatos han firmado este jueves el acuerdo para la incorporación como personal estatutario en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) del personal laboral, y con convenio propio, del Hospital público Universitario de Fuenlabrada, una medida que beneficiará a más de 2.000 profesionales.

La viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, ha participado este jueves en la rúbrica del acuerdo que valida el proceso de integración voluntaria de este personal laboral como personal estatutario del complejo, junto a la dirección y el comité de empresa del centro hospitalario y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid.

El acuerdo, cuyas negociaciones se iniciaron el pasado 18 de febrero, regula el procedimiento y las condiciones de este proceso, para que se realice con las máximas garantías y consenso, según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.

Tras este paso, el proceso se abrirá mediante Orden de la Consejería de Sanidad, que, tras recabar los informes preceptivos, conllevará la apertura de un plazo de solicitud. Además, se asegura el seguimiento del acuerdo con la constitución de una comisión paritaria.

Desde la Comunidad han explicado que el documento incorpora soluciones que garantizan retribuciones brutas anuales y demás condiciones laborales para los profesionales con integración plena en el Sermas. Además, se mantienen íntegramente el centro de trabajo, la jornada, los turnos, los horarios, los puestos de trabajo, la carrera profesional y la antigüedad, así como los conceptos de compensación retributivos que aseguran la ausencia de pérdida económica dentro del marco normativo vigente.

Asimismo, se establece la voluntariedad del proceso de integración del personal laboral en el régimen estatutario, conforme al Decreto 8/2007 de la Comunidad de Madrid, así como el mantenimiento del régimen laboral para quienes no opten por dicha integración, en el marco del Convenio Colectivo de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en la Ley 5/2025.

Integración del Hospital de Fuenlabrada en el Sermas

La integración se realiza al amparo de la Ley 5/2025, de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que regula la extinción de la empresa pública Hospital Universitario de Fuenlabrada y su integración en el Servicio Madrileño de Salud, contemplando expresamente la incorporación de su personal en el régimen estatutario.

La adscripción del Hospital de Fuenlabrada al Sermas es destacada desde el Gobierno regional como “un elemento clave” para facilitar la integración de su personal, actualmente vinculado bajo régimen laboral y convenio colectivo propio.

Este proceso implica la previa extinción y disolución de la empresa pública, pasando el centro a integrarse plenamente en la estructura del Sermas, lo que permite avanzar en la incorporación de sus profesionales en un marco común, que beneficia a alrededor de 2.000 profesionales.

De este modo, desde el Ejecutivo autonómico se ha remarcado que el Sermas podrá evolucionar hacia un modelo de gestión de recursos humanos “más homogéneo y eficaz”, superando las dificultades derivadas de la coexistencia de distintos regímenes jurídicos y favoreciendo la planificación y movilidad del personal.

Diálogo social

“Todo ello se desarrolla dentro de un marco normativo adecuado y en un contexto de diálogo social, con los representantes de los trabajadores del Hospital Universitario de Fuenlabrada, en línea con el trabajo de la Mesa Sectorial de Sanidad, garantizando una integración ordenada y pacífica, segura y plenamente ajustada a derecho”, han indicado desde la Comunidad.

Noticias relacionadas

Desde el Ejecutivo autonómico se ha destacado igualmente que el proceso negociador “se ha caracterizado por el diálogo y la voluntad de entendimiento” entre todas las partes implicadas, lo que ha permitido alcanzar un “consenso unánime” en un contexto de especial relevancia para el sistema sanitario madrileño. Asimismo, se ha remarcado que, con esta nueva medida, se refuerza “su apuesta por mejorar las condiciones laborales” de todos los profesionales de la sanidad pública madrileña.