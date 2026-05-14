Descubre este tesoro románico rural y mudéjar en plena Sierra del Rincón: la escapada perfecta a una hora de Madrid

Una escapada de fin de semana siempre ayuda a desconectar, sobre todo si es en un entorno natural alejado del bullicioso centro de la capital. Y es que Madrid va más allá y a poco más de una hora se encuentra una joya natural perfecta para hacer una pausa y tomar un respiro de aire fresco. Si además es un lugar lleno de historia y el arte más bonito de la comunidad, no hay excusa para no desplazarse a este rincón de la Sierra Norte.

El mejor entorno natural de Madrid

Se dice que está situado en uno de los entornos naturales más especiales de la Comunidad de Madrid, dentro de la Sierra del Rincón, catalogada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y situado a 1.100 metros de altitud. Hay lugares que no son tan conocidos, pero que cuando se recorren surgen grandes sorpresas y este es uno de ellos: Prádena del Rincón.

Prádena del Rincón está situada en un enclave natural ideal. / Sierra Norte Madrid

Casas de piedra, calles en cuesta y el sonido del agua del río Nava caracterizan a la identidad de este municipio, donde han sabido conservar su esencia rural. Un pueblo con tal solo 152 habitantes que alberga largos años de historia.

La historia de Prádena del Rincón

Este municipio esconde una joya indiscutible: la iglesia de Santo Domingo de Silos. Fue construida entre los siglos XII y XIII durante la etapa de repoblación de la zona. Este tesoro románico rural y mudéjar es uno de los escasos ejemplos con importantes restos de arquitectura románica en la región madrileña. El edificio se articula en una única nave en la que sobresale el ábside semicilíndrico al exterior y además llama la atención la imponente torre campanario, con aspecto de fortaleza.

Interior de la iglesia de Santo Domingo de Silos, en Prádena del Rincón. / DAVID RAW

Sin duda, también destacan las dos portadas, en especial el pórtico norte considerado uno de los mejores mudéjar madrileño. Además, en su interior sorprenden las tres tallas góticas de madera, numerosas piezas del Retablo Mayor y pinturas murales. El mayor asombro es el de los restos de una necrópolis medieval, formada por 74 tumbas de tipo antropomorfo excavadas en roca.

La iglesia de Santo Domingo de Silos conserva 74 tumbas medievales. / DAVID RAW

Cómo llegar

Para llegar a Prádena del Rincón solo hay que seguir la autopista A-1 hasta la salida 76, pasando por Buitrago de Lozoya para coger la M-137 en dirección Montejo de la Sierra y cruzar Gandultas. Tan solo a 12 kilómetros encontrarás tu destino. Si prefieres ir en transporte público mediante la línea 182 de autobús que sale desde Buitrago.

Prádena del Rincón tiene tan solo 152 habitantes. / Sierra Norte de Madrid

Es un lugar perfecto para descubrir la gastronomía típica de la Sierra Norte: callos con garbanzos, manitas de cerdo o conejo al ajillo, entre otras delicias. Y si te gusta pasear por la naturaleza, desde este municipio salen rutas ideales para hacer con pareja, amigos o familia.