Un incendio en Villaverde deja siete heridos y dos perros rescatados por la policía

Los Bomberos de Madrid han sofocado este jueves un aparatoso incendio declarado en una vivienda de la calle Godella, situada en el distrito de Villaverde. El suceso se ha saldado con siete personas atendidas por intoxicación leve, entre las que se encuentran dos agentes de la Policía Nacional que participaron en el rescate.

El fuego se originó en la planta baja de un edificio de viviendas. Las llamas han destrozado el salón y el resto de la casa ha sufrido graves daños por el humo y las altas temperaturas.

Rescate a través de las rejas

La intervención policial fue clave para evitar una tragedia mayor. Una pareja de agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de varios vecinos, logró romper un barrote de la verja de la ventana para rescatar a una mujer y a su perro, quienes habían quedado atrapados por las llamas.

Posteriormente, tres dotaciones de los Bomberos de Madrid se desplazaron al lugar. Los efectivos rescataron a un segundo perro que permanecía en una habitación y pusieron a salvo a dos vecinos de las plantas superiores que no podían salir debido a la acumulación de humo en la escalera.

Balance de heridos y traslados al hospital

El personal sanitario del Samur-Protección Civil desplegó un dispositivo de asistencia en la calle Godella para atender a los afectados. En total, cinco vecinos y los dos policías nacionales fueron tratados por intoxicación leve por inhalación de humo.

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Aunque la mayoría recibió el alta en el mismo lugar, tres de los afectados han sido trasladados a un hospital para una revisión más exhaustiva. Emergencias Madrid ha confirmado que el inmueble ha sido ventilado y la situación se encuentra bajo control.