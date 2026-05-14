CHOQUE INTERNACIONAL
Sheinbaum invita a Ayuso a "pasar más tiempo de vacaciones" en México
La presidenta mexicana asegura que a Ayuso "le ha ido bastante mal" porque "no pudo explicar sus tres días de vacaciones" y le pide "que venga más" para aprender sobre "la grandeza cultural" del país
Europa Press
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "pasar más tiempo de vacaciones" en México, después del revuelo causado por sus acusaciones de que tuvo que salir del país y acusar al Gobierno español de "ponerla en peligro".
Sheinbaum ha señalado en su habitual rueda de prensa matutina que "le ha ido bastante mal" a Ayuso porque "no pudo explicar sus tres días de vacaciones" en México, animándola a pasar más días de asueto en el país.
"Tanto que odia a México, al Gobierno de México, y se pasan los días de vacaciones", ha ironizado la mandataria. "Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones (...) somos un país extraordinario", ha añadido.
"Que conozca de nuestra cultura, que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho sobre la grandeza cultural de México", ha valorado Sheinbaum, quien ha asegurado que la visita de Ayuso ha ayudado a abrir el debate sobre el pasado colonial de España en el país.
"Ayudó mucho que viniera, porque abrió el debate, nos permitió hablar de Hernán Cortés, de lo que fue la conquista o la invasión de los pueblos, de la grandeza cultural de México, de la dignidad del pueblo de México", ha dicho.
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