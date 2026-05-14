Roberto Brasero, meteorólogo, sobre el tiempo este puente de San Isidro: "El fin de semana no llueve"

Las fiestas de San Isidro continúan en la ciudad de Madrid y cada vez quedan menos días para que llegue lo más esperado de la programación: procesiones, días en la Pradera y múltiples conciertos. El meteorólogo Roberto Brasero ha informado desde su cuenta en la red social Instagram sobre el fin de semana y las temperaturas de cara a los próximos días: "Fin de semana no llueve y el calor para la semana que viene".

Así será el tiempo el día de San Isidro

Este viernes 15 de mayo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones tomarán presencia en la capital, pero de forma escasa. La jornada comenzará muy nubosa hasta las 12:00 horas, momento en el que se espera que de comienzo algo de lluvia. El índice UV, que mide la intensidad de la radicación ultravioleta, alcanzará el nivel 6 naranja, considerado alto y por el cual se debe utilizar protección solar.

En cuanto a las temperaturas, tal y como informa Brasero, continuarán en descenso en la Comunidad de Madrid. Los termómetros oscilarán entre los 16 grados de temperatura máxima y los 9 grados de temperatura mínima.

Subida de temperaturas en la capital a final de semana. / Aemet

El esperado fin de semana

El organismo estatal coincide con el pronóstico del meteorólogo Brasero: adiós a las precipitaciones. La previsión apunta a que tanto sábado como domingo el tiempo esté marcado por cielo despejado y poco nuboso. Además, el Índice UV asciende hasta 7, por lo que se recomienda protección solar y corta exposición al sol.

Probabilidad de precipitación de esta próxima semana en la capital. / Aemet

Temperaturas en ascenso durante el fin de semana, para dar paso a la próxima semana de calor. El sábado 16 los grados variarán entre los 19 de temperatura máxima y los 6 grados de temperatura mínima, mientras que domingo 17 de mayo, fluctuarán entre los 22 grados de máxima y los 9 grados de mínima.

Así cerrará la que se espera que es la última semana de temperaturas bajas. El pronóstico de la Aemet ya deja ver un próximo miércoles en el que las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados. Comienza la vuelta atrás para que el sol vuelva a ser el protagonista en la capital, tras repetidas jornadas de tiempo desestabilizado.