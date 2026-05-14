Florentino se somete al juicio del Bernabéu

No ha sido la mejor temporada para el Real Madrid. Con broncas en el vestuario, enfrentamientos entre jugadores y entrenadores y tras encadenar una temporada más en blanco, con el agravante de perder la liga en el campo de tu máximo rival, el madridismo vive sus horas más bajas tras una última década gloriosa. Por eso, la cabeza del club más prestigioso del mundo, el ser superior, como llamaba Valdano a Florentino Pérez, decide pasar al ataque y recordar al mundo entero que se encuentra todavía en plena forma para tomar las riendas de la situación y con fuerzas de sobra para corregir el rumbo de un proyecto que durante años ha dominado el continente con mano de hierro.

Florentino como salvavidas

"Los socios del Madrid no tienen que criticar a sus jugadores ni pitarles. Hay que apoyarles." Es el mensaje que traslada Florentino a sus aficionados. Un ruego al aire con aroma a quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Y precisamente este jueves se presenta esa primera ocasión, la oportunidad de escuchar a los aficionados madridistas que dictaminarán con pitos y aplausos, como si de pulgares hacia arriba o hacia abajo se trataran en un Coliseo llamado Bernabéu, la sentencia de los futbolistas que llevan en el pecho su escudo. Del mismo modo demostrarán si sigue intacto su apoyo, su confianza a ciegas en el hombre que ha traído nada menos que siete orejonas a las vitrinas del Bernabéu.

Archivo - El president del Reial Madrid, Florentino Pérez / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El único capaz de reconstruir un proyecto que ahora mismo amaga con doblar rodilla por primera vez tras mantenerse en el trono durante años dominando Europa de forma incontestable. Así lo respalda el actual entrenador del Madrid, "si hay alguien capaz de dar la vuelta a esta situación, es Florentino" decía un Arbeloa sobrepasado, incapaz de dar solución a los innumerables problemas deportivos de los que adolece el equipo. Pero mientras se decide quien será el futuro jefe de ese banquillo atractivo y peligroso a partes iguales, el equipo tiene 3 finales por delante para tratar de levantar el ánimo de sus aficionados y recomponer su orgullo.

Vuelven Mbappé y Carvajal

La primera de ellas se presenta con una cita ante un visitante de un perfil bajo, un Oviedo que acude al Bernabéu 25 años después, matemáticamente descendido, y sin posibilidad alguna de aspirar a nada más que a dejar la mejor huella posible de su paso por la máxima categoría del fútbol español. Ante los "carbayones" deberá demostrar su mejor versión el conjunto de Arbeloa que recupera para la causa a Kylian Mbappé y a Dani Carvajal, tras conocer el capitán del Real Madrid su ausencia en la pre lista de Luis De La Fuente para el mundial.

Llega justo a tiempo Mbappé para seguir disputando la lucha por un pichichi que todavía encabeza, pero que amenaza la figura de Vedat Muriqi, a dos dianas de igualar los guarismos del francés. Tras unas semanas especialmente ajetreadas para el galo, criticado por su ausencia en el clásico y por sus polémicas extradeportivas, es el momento de demostrar que sigue siendo la estrella de este equipo y ese líder al que debe de acogerse el club merengue para resolver, junto a Vinicius, esos encuentros especialmente rocosos que se le atraganten.

Las bajas

Con los que no podrá contar Arbeloa es con los futbolistas lesionados, Militao, Mendy, Rodrygo, Güler y un Valverde que sigue recuperándose de su traumatismo craneoencefálico tras su salvaje enfrentamiento con Tchouameni. A ellos se les une Lunin, que no se ha ejercitado en el entrenamiento de este miércoles debido a un proceso vírico. Dean Huijsen ha completado parte de la sesión y es duda para el partido frente al Oviedo, tras superar recientemente un proceso gripal que le impidió disputar el "Clásico" en Barcelona. Tampoco estará disponible, como es habitual en las últimas semanas, Dani Ceballos, apartado de la disciplina y con sospechas de ser "el topo" que tanto detesta Florentino.

Dean Huijsen of Real Madrid CF plays the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Deportivo Alaves at Bernabeu stadium on April 21, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Oviedo, 30 años sin ganar en el Bernabéu

El Oviedo, mientras tanto, llega en una situación calamitosa. Colista de la clasificación, ha vivido una temporada marcada por decisiones erráticas que le han llevado a cambiar hasta tres veces de entrenador. Primero fue destituido Paunovic, exjugador y leyenda del club, el técnico que devolvió al equipo a Primera 24 años después. Después llegó la fallida apuesta por Carrión, antes de acabar recurriendo a Almada. A ello se suma la descapitalización deportiva tras la venta de Alemao para apostar por un veterano Salomón Rondón, ya con 38 años. Una gestión muy cuestionada del Grupo Pachuca que ha desembocado en seis derrotas consecutivas y en el descenso matemático del conjunto asturiano.

Luis Carrión, durante el Sevilla-Oviedo. / AFP7 vía Europa Press

Pese a las bajas, el equipo ovetense buscará darse una última alegría en un escenario de máxima exigencia. El Oviedo no juega en el Bernabéu desde 2001 y no gana allí desde hace más de 30 años, concretamente desde septiembre de 1995. Una racha que los carbayones buscarán romper en su última posibilidad antes de su regreso al infierno de segunda. Para ello Guillermo Almada ya sabe que no podrá contar con los lesionados Ovie Ejaria y Leander Dendoncker, ni con los sancionados Kwasi Sibo y Javi López.