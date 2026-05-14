La fuente milagrosa de San Isidro: la razón por la que miles de madrileños beben su agua cada 15 de mayo

Ya queda menos para que Madrid celebre el día grande de San Isidro. Aunque las fiestas en honor al patrón ya han comenzado con conciertos y actividades en la Pradera, será el próximo 15 de mayo cuando la capital se vestirá de fiesta.

Y es que, además de las habituales tradiciones de bailar el chotis, vestirse de chulapo o chulapa, comer rosquillas o ponerse un clavel según la situación sentimental, existen otras que se repiten cada año y que los madrileños no dudan en llevar a cabo.

Beber agua de la Fuente de San Isidro es una de ellas. Cada mes de mayo, vecinos y visitantes se acercan hasta este manantial para cumplir con un ritual que forma parte de la historia de Madrid.

La fuente milagrosa de San Isidro / EUROPA PRESS

¿Por qué se bebe agua de la Fuente de San Isidro?

Esta tradición tiene su origen en una de las leyendas más famosas atribuidas a San Isidro Labrador. Según el relato popular, el santo trabajaba para Iván de Vargas cuando, en un día de mucho calor, su señor le pidió agua porque tenía sed.

Fue entonces cuando San Isidro clavó su vara en el suelo y, de forma milagrosa, comenzó a brotar agua fresca. Antes de hacerlo, habría pronunciado una frase que todavía hoy se recuerda: "Cuando Dios quería, aquí agua había".

Desde entonces, el agua del manantial quedó asociada a la protección, la salud y la buena fortuna. Por eso, cada 15 de mayo, muchas personas beben de la fuente con la creencia de que su agua puede traer suerte o ayudar a conservar la salud.

Esta tradición tiene su origen en una de las leyendas más famosas atribuidas a San Isidro Labrador / Archidiócesis Madrid

La leyenda del manantial milagroso

Con el paso del tiempo, la fama de la Fuente de San Isidro fue creciendo. Una de las versiones más conocidas cuenta que la emperatriz Isabel de Portugal acudió al manantial cuando Carlos V y el futuro Felipe II estaban enfermos. Según la tradición, ambos mejoraron después de beber el agua, lo que reforzó aún más la fama milagrosa del lugar.

Desde entonces, la fuente se convirtió en uno de los espacios más visitados durante las fiestas del patrón de Madrid. Además, desde el siglo XVI, el manantial quedó ligado a la ermita de San Isidro, que todavía hoy se conserva junto a la Pradera.

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Una tradición que sigue viva en Madrid

Aunque hoy muchos madrileños se acercan más por ambiente festivo que por devoción, la costumbre sigue muy viva. Cada año se repiten las colas frente a la fuente, las familias llenando botellas y los curiosos que quieren formar parte de uno de los rituales más castizos de San Isidro.