Más Madrid propone la creación de campamentos urbanos de verano gratuitos y universales en municipios de toda la región

Campamentos urbanos de verano gratuitos y universales. Es lo que propone Más Madrid, que presenta una proposición no de ley (PNL) en este sentido que hoy se debatirá en el Pleno de la Asamblea de Madrid. En ella reclaman la creación de un programa autonómico de ayudas directas a los municipios para garantizar que esta alternativa para conciliar durante las vacaciones escolares, que comenzarán en apenas un mes, el próximo 19 de junio, lleguen a todas las familias.

"La llegada del periodo estival y, por tanto, el final del calendario escolar supone, para miles de familias madrileñas, un desafío enorme que pone en evidencia las carencias del sistema actual de conciliación y la creciente brecha de desigualdad", se lee en la exposición de motivos. En la formación regionalista se entiende que la oferta pública de campamentos urbanos es insuficiente en la región y entienden que debe reforzarse a través de ayudas transferidas a los ayuntamientos desde la Comunidad.

"El problema es que en la gran mayoría de la Comunidad de Madrid los campamentos públicos son muy escasos en cuanto a plazas y los que hay que no son públicos cuestan bastante dinero, de 120 euros, sin comedor, para arriba", apunta María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea, que pone el ejemplo de un distrito de la capital como Arganzuela, con una población de cerca de 16.000 menores de 15 años y una oferta de 1.170 plazas en los seis turnos contemplados en los dos campamentos urbanos municipales. "Lo que pedimos es que la Comunidad de Madrid dé ayudas a los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos los que garanticen plazas universales". Se piensa especialmente en alumnos de Infantil y Primaria, hasta 12 años.

Pastor apunta a municipios como Rivas-Vaciamadrid o Alcorcón, ambos con presencia de su formación en el gobierno municipal. En el primero, asegura, se ofertan plazas limitadas en los campamentos deportivos "porque los polideportivos tienen límite de aforo", pero se garantiza que en los campamentos que se hacen en los colegios tengan plaza todas las familias que lo piden en el plazo. "Alcorcón ha aumentado muchísimo las plazas este año, también para dar cobertura a las familias", sostiene Pastor.

La iniciativa no solo tiene que ver con la conciliación de las familias. Desde la formación se entiende que los campamentos urbanos son un espacio, si no educativo, sí al menos de socialización importante. Pero además pueden funcionar como refugio climático en fechas en que las temperaturas suben. Por eso en el texto de la proposición no de ley se insta también al Gobierno regional a poner en marcha un plan de adaptación climática de los centros educativos. En este sentido, se asegura desde el Gobierno regional, que hoy ha presentado su Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas 2026, en el curso 2025-2026 se han invertido casi 18 millones de euros en la mejora de la climatización de los colegios, lo que cifran en un 33% más que en el curso anterior.

La PNL de Más Madrid establece también para garantizar la universalidad que en los campamentos urbanos públicos se contrate obligatoriamente a personal de apoyo, entre los que se enumera a diplomados universitarios en Enfermería, integradores sociales y monitores de necesidades educativas especiales.

Asimismo, plantean la ampliación de horarios: que estos campamentos estén abiertos durante toda la jornada laboral y cubran la totalidad de días no lectivos desde el final del curso escolar hasta el inicio del siguiente, es decir incluyendo los meses de julio y agosto completos.

El texto no incluye una estimación económica de a cuánto deberían ascender las ayudas a los municipios que plantea. "Dependerá mucho del municipio y de lo que ya tenga desarrollado cada ayuntamiento", señala Pastor.

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En la actualidad, la Comunidad de Madrid destina 4,8 millones en forma de ayudas a los ayuntamientos como las que plantea Más Madrid para los campamentos urbanos de verano para el conjunto de medidas que financia durante el curso escolar. Se trata de los programas de actividades extraescolares y de apertura de colegios en días no lectivos y el llamado plan de Patios Abiertos, la apertura en horario vespertino, fuera de la jornada escolar, de 300 colegios en 84 municipios de la región para que escolares de esos centros u otros puedan acceder a sus patios y bibliotecas.