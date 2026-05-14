Madrid prepara el "mayor" dispositivo policial de la historia de España para la visita del Papa

Madrid avanza en los preparativos para recibir al Papa León XIV con un amplio dispositivo de movilidad, seguridad y programación cultural. La Delegación del Gobierno en Madrid ha celebrado este jueves la tercera reunión de coordinación para ultimar los detalles de la visita del Pontífice, del 6 al 8 de junio, ya con la agenda oficial sobre la mesa.

En el encuentro han estado presentes representantes de Presidencia del Gobierno, varios ministerios, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Conferencia Episcopal, Renfe, el Consorcio Regional de Transportes y responsables de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Delegación del Gobierno.

Por lo que respecta a la movilidad, uno de los principales refuerzos se producirá en la red de Cercanías, que contará con dos millones de plazas adicionales y 2.000 trenes más en circulación. Según ha explicado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el plan incluirá más trenes en doble composición, circulaciones adicionales y convoyes de reserva para responder a los picos de demanda. También se sumarán 7.000 plazas en servicios de media distancia y descuentos en trenes de larga distancia y alta velocidad.

La masiva previsión de asistencia durante los cuatro días que el Papa pasará en la capital obliga a reforzar todos los dispositivos. La Delegación calcula que hasta un millón de personas podrían concentrarse en Cibeles y medio millón en la Plaza de Lima, dos de los puntos clave de la visita. Para garantizar la seguridad en trenes y estaciones, Renfe incrementará la presencia de vigilantes con 200 efectivos adicionales en toda la red.

En materia de seguridad, Martín ha señalado que el despliegue policial previsto será “el mayor” realizado hasta ahora en la historia de España. Los detalles concretos del operativo se cerrarán en la Junta de Seguridad convocada para el próximo 25 de mayo. “Es un desafío, pero estaremos a la altura”, ha garantizado el delegado tras la reunión.

La programación cultural también tendrá un papel destacado. Durante la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio se celebrará la iniciativa 'Noche en Blanco (y Amarillo)', con apertura gratuita y horario ampliado en varios espacios culturales. Entre ellos figuran el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales y el Museo Naval.

Cuatro intensos días del Papa en Madrid

La visita comenzará el sábado 6 de junio con una recepción institucional en el Palacio Real, presidida por Sus Majestades los Reyes y con la presencia de representantes institucionales, de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Esa misma tarde, León XIV visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas, dedicado a la atención integral de personas sin hogar. Después, el Papa participará en una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima y sus alrededores, junto al Santiago Bernabéu, donde también saludará a los peregrinos desde el Papamóvil.

El domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, el Pontífice presidirá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, seguida de una procesión. Por la tarde acudirá al Movistar Arena para encabezar el acto Tejer Redes, con representantes del mundo de la cultura, el arte y la economía.

El lunes 8, León XIV mantendrá un encuentro en la Nunciatura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y posteriormente acudirá al Congreso de los Diputados, donde se dirigirá a diputados y senadores. También se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. Por la tarde, rezará ante la Virgen de la Almudena en la catedral y después presidirá un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. La etapa madrileña concluirá el martes 9 de junio con un acto en IFEMA junto a los voluntarios que han participado en la organización.