La lista de Francia para el Mundial de 2026: Camavinga descartado

Didier Deschamps ha puesto fin a la incertidumbre este jueves por la tarde anunciando la lista de 26 jugadores de la selección de Francia para el Mundial 2026. Sin duda, ‘Les Bleus’ volverán a partir como uno de los grandes favoritos al título.

Tras alcanzar las dos últimas finales mundialistas, con el título de 2018 y el subcampeonato de 2022 ante Argentina, Francia afronta el torneo que se celebrará por primera vez en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, con una generación ambiciosa, cargada de talento y cada vez con más experiencia.

Deschamps quiere alcanzar la tercera final mundialista consecutiva y volver a lo más alto del fútbol mundial conquistando la tercera estrella para el país. Se dice pronto. Y lo intentará hacer con la siguiente lista, que no ha estado exenta de polémica, porque tenía que elegir entre jugadores de primerísimo nivel en prácticamente todas las líneas y lógicamente no podía citar a todos.

"Dado el número de jugadores, tanto en cantidad como en calidad, hay muchos que no formarán parte del grupo. Y con un partido extra y altas temperaturas, prefiero tener la máxima seguridad. Soy consciente de que voy a decepcionar a algunas personas, hay esposas, hijos, familias... Pero así es la competencia", fueron sus palabras antes de desvelar la lista de 26.

La lista completa Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes) y Robin Risser (Lens) Defensas: Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Malo Gusto (Chelsea), Ibrahima Konaté (Liverpool), Théo Hernandez (Al Hilal), Lucas Hernandez (PSG) y Maxence Lacroix (Crystal Palace) Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), Manu Koné (AS Roma), N'Golo Kanté (Fenerbahçe) y Warren Zaïre-Emery (PSG) Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Michael Olise (Bayern Múnich), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (AS Mónaco), Marcus Thuram (Inter Milán), Bradley Barcola (PSG) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

La gran sorpresa, sin duda, ha sido la ausencia de Eduardo Camavinga, quien ha completado una temporada muy irregular en el Real Madrid. El ex del Rennes ha pagado caro su flojo nivel y se perderá una cita histórica. "Imagino su decepción. Viene de una temporada difícil en la que jugó menos y tuvo lesiones. Tengo que tomar decisiones, definir una estructura de lista", comentó Didier Deschamps en TF1.

Más ausencias y sorpresas

Randal Kolo Muani, quien pudo ser el héroe en Qatar 2022, también se quedó fuera de la lista de Deschamps. Otra de las ausencias importantes fue la del portero Lucas Chevalier, del PSG, sin minutos con Luis Enrique.

Como sorpresas, sin duda, hay que destacar a Maxence Lacroix, central muy veloz del Crystal Palace, y su compañero de equipo Jean-Philippe Mateta, un nueve puro, rematador y que gusta mucho a Deschamps.

La selección francesa, número uno del ranking FIFA por encima de España, Argentina o Inglaterra, tendrá que demostrar que su propuesta futbolística está a la altura de los cracks que congrega su convocatoria y para ello deberá dominar con puño de hierro el Grupo I, en el que se encuentran Senegal, Irak y Noruega.

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El 28 de mayo iniciará la concentración en Clairefontaine y el 1 de junio se incorporarán los finalistas de la Champions League. El 4 de junio se enfrentarán a Costa de Marfil en un amistoso y el día 8 harán lo propio ante Irlanda del Norte. Dos días después, el 10 de junio, volarán hacia Estados Unidos. El debut será el 16 de junio ante Senegal en Nueva York. La cuenta atrás ya ha comenzado.