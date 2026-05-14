Las limpiadoras municipales de Parla protestan por retrasos e impagos en sus nóminas

Decenas de trabajadoras de los servicios de limpieza de edificios e instalaciones municipales de Parla se han movilizado este jueves, en la primera de las concentraciones por los impagos y retrasos en el cobro de las nóminas, para recuperar la "dignidad" en su trabajo.

Con pitos y pancartas, el colectivo ha secundado una concentración --con cacerolada incluida-- a la entrada del Consistorio parleño. Allí, han exigido que la adjudicataria del servicio, 'Grupo Abeto', cumpla con sus responsabilidades. Así, se han escuchado reclamos en favor de "salarios dignos" y por la "dignidad".

El comité de empresa ha convocado otras dos movilizaciones, los días 19 y 21 a partir de las 11 horas bajo el reclamo de que el 'Grupo Abeto no paga'. El comité ha recordado que estos trabajadores son los que permiten que "todo funcione" y han entonado el grito de "basta ya de impunidad" ante los impagos y retrasos en el cobro de las nóminas. "Hasta aquí hemos llegado", han zanjado.

El contencioso ha llegado al Defensor del Pueblo, de la mano de Podemos. La formación 'morada' ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la situación que viven "desde hace años" unos 350 trabajadores del servicio de limpieza de colegios, pabellones deportivos y dependencias municipales de la ciudad, con "retrasos en el cobro de sus nóminas, impagos y una situación de absoluta incertidumbre económica".

En la denuncia, se solicita que se investigue la situación salarial y de cotizaciones de la plantilla, que se determinen posibles infracciones laborales y que se depuren las responsabilidades empresariales derivadas de los retrasos e impagos salariales.

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Por su lado, el alcalde, Ramón Jurado (PSOE), anunció este miércoles que ha dado instrucciones para que el Ayuntamiento abone directamente a los trabajadores de la limpieza de instalaciones municipales la nómina de cada mes cuando la empresa adjudicataria del servicio no cumpla con el plazo.