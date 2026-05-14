Investigado un menor en Valdemoro tras accidentarse con el coche familiar y duplicar la tasa de alcohol

La Policía Local de Valdemoro investiga a un menor de edad que sufrió un accidente con el coche familiar durante la noche del pasado domingo. El joven, que había tomado el vehículo sin permiso, se estrelló en la Avenida del Sur del municipio madrileño.

Al llegar al lugar del siniestro, los agentes identificaron al conductor y confirmaron que era menor de edad. Debido a su edad, el implicado carecía de cualquier tipo de permiso de conducción para manejar vehículos a motor.

Los agentes procedieron a realizar el test de alcoholemia, donde el joven arrojó un resultado de 0,48 mg/l. Esta cifra supone doblar la tasa de alcohol máxima permitida por la ley, agravando significativamente la situación legal del menor.

El incidente tuvo lugar coincidiendo con la última jornada de las fiestas del Cristo de la Salud. Al parecer, el investigado utilizó el coche de su familia sin autorización previa poco antes de perder el control y sufrir el accidente.

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Actualmente, el joven se enfrenta a dos delitos contra la Seguridad Vial. Las diligencias judiciales se centran en la conducción bajo los efectos del alcohol y en el hecho de circular sin haber obtenido nunca el carné de conducir.