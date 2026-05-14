Una insuficiente victoria del Real Madrid no cierra la herida de un Bernabéu que carga contra los jugadores y contra Florentino

Tiró de hemeroteca, entre otras cosas, Florentino Pérez en su comparecencia durante el pasado miércoles. El presidente rememoró éxitos del pasado, que muy lejanos quedan en la memoria del madridismo. Sacó pecho desde el plano económico y presumió de contar con un estadio puntero. Pero el Real Madrid presenta todos los síntomas de un equipo totalmente muerto. El Bernabéu ha perdido la poca paciencia que aún guardaba sobre esta plantilla, tras certificar un segundo año consecutivo sin grandes títulos. Y, tras sufrir la reprimenda del respetable, solo un tanto de Gonzalo, siempre reivindicativo en sus escasas oportunidades, y otro de Bellingham fueron suficientes para imponerse a un Real Oviedo deprimido.

La semana de Florentino opaca lo futbolístico

Regresaba el fútbol al Santiago Bernabéu varias semanas después del último compromiso liguero en el feudo madridista. En ese periplo, el equipo de Arbeloa se despidió de la lucha por el título de LaLiga y, ahora, afrontaba sus tres últimos compromisos de la temporada sin rastro de la tensión competitiva que caracteriza los encuentros del Real Madrid llegado este punto del año. No partió de inicio Kylian Mbappé, objeto de polémica en las últimas semanas tras su lesión, bajo rendimiento y sus viajes por Europa. Regresó Brahim a la titularidad y, al igual que en el clásico, volvió a ser de los más protagonistas.

Ya huele a despedidas en el conjunto blanco. Prueba de ello es la titularidad de David Alaba, que parece estar dando sus últimos coletazos como madridista. Sin embargo, Carvajal tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo, en lo que podrían ser los últimos días para el canterano. Tras lo acontecido a lo largo de la semana, la tensión era palpable en el Santiago Bernabéu. Florentino, que fue protagonista tras la rueda de prensa del pasado miércoles, mantuvo un acalorado intercambio de palabras con uno de los aficionados antes del pitido inicial. Ya con el balón en juego, otro aficionado intentó desplegar una pancarta en la que se podía entrever el nombre del presidente blanco, pero los miembros de seguridad del club lo impidieron.

Vinicius recibió buena parte de la ira del Bernabéu. Los pitos se volvieron a centrar en el brasileño ante la suplencia de Mbappé, que también fue silbado en el momento de las alineaciones. En cambio, el que se llevó los aplausos fue Santi Cazorla, otro de los que planea una despedida más pronto que tarde. Desde el punto de vista futbolístico, Gonzalo adelantó al equipo blanco a pase de Brahim al filo del descanso. Un Real Oviedo sin presión alguna, ya descendido, se mostró cómodo a su paso por el Bernabéu. Pudo incluso adelantarse por medio de la ocasión de Nacho Vidal en boca de gol.

Los silbidos recaen sobre Mbappé

El paso por vestuarios y el tanto del conjunto blanco no calmaron la ira de un Santiago Bernabéu que no presentaba el mejor de sus aspectos. Cada cambio fue reprimido por la afición madridista. Dani Carvajal y Gonzalo fueron los únicos en conseguir un aplauso sincero por parte de los suyos. No puede decir lo mismo un Kylian Mbappé que fue objeto de todas las pitadas en la segunda parte del encuentro. No se escondió el futbolista francés, que, pese a los silbidos, intervino en el juego más de lo habitual.

Entre tanto, pudo encontrar el empate el Real Oviedo en las botas de Nacho Vidal. El lateral español tuvo nuevamente la mejor oportunidad de los asturianos para conseguir la igualada en el marcador, pero su remate se marchó rozando el poste de la portería de Thibaut Courtois. Compensó Arbeloa el trabajo de los canteranos Palacios y Yáñez, concediéndoles poco más de cuarto de hora sobre el césped del Bernabéu.

Apareció de nuevo Jude Bellingham en su faceta más goleadora. El inglés combinó con Mbappé para propinar un zurdazo sobre la portería de Aarón que significó el segundo de los blancos. No fue necesario para un Bernabéu que pocas ganas tenía de celebrar, tras vivir una de las semanas más convulsas para la entidad en las últimas décadas.