TRÁFICO
Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Civil extrema la vigilancia por la nueva S-51B en Madrid
La DGT utiliza cámaras con inteligencia artificial y radares para controlar esta infracción ahora en el puente de San Isidro
Estamos a las puertas del inicio del puente de San Isidro, lo que significa que se producirán miles de movimientos de largo y corto recorrido por carretera.
La operación salida con motivo de San Isidro 2026 en la Comunidad de Madrid volverá a generar un importante volumen de desplazamientos, especialmente en los accesos y salidas de la capital y en las principales autovías radiales.
La Dirección General de Tráfico (DGT) suele activar dispositivos especiales en este tipo de fechas para gestionar los movimientos hacia segundas residencias, zonas de ocio y destinos turísticos, con especial incidencia en las horas punta de salida y retorno.
Madrileños, especial atención a esta señal: la multa por no cumplirla es de 200 euros
Pero, más allá de la velocidad, también hay que tener en cuenta otra serie de señales, sobre todo si viajamos a otra ciudad que cuenta con indicativos que no existen en el lugar donde vivimos. Este es el caso de la señal S-51B.
"Indica uno o varios carriles destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación. En la imagen figurará el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación, lo que será determinado por el órgano gestor competente en cada caso. Si el carril o carriles está reservado no solo a VAO sino también a otro u otros tipos específicos de vehículos, se podrán combinar las imágenes correspondientes del mismo modo que en la señal S-51A", explican desde la Revista DGT.
Circular indebidamente por un carril VAO (Vehículo de Alta Ocupación) en España conlleva una multa de 200 euros. La DGT utiliza cámaras con inteligencia artificial y radares para detectar coches que circulan con un solo ocupante, siendo una infracción grave según la normativa. Además, recuerdan que la señal "2+" indica la obligación de llevar al menos dos personas.
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