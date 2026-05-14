El Foro Mediterráneo reivindica su peso desde Madrid: "Barcelona es innovación, es dinamismo económico"

El Mediterráneo quiere tener voz propia. Con esa idea como telón de fondo, el Foro Económico y Social del Mediterráneo, un proyecto impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación “La Caixa” nació hace tres años con el motivo de darle esa voz propia a la región. La tercera edición aterrizará en Barcelona el próximo 16, 17 y 18 de junio tras su paso por Valencia y Málaga. La presentación de la última entrega se ha celebrado en el CaixaForum Madrid y reunió a representantes institucionales, empresariales y académicos para reivindicar el peso estratégico del arco mediterráneo en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la presión turística, la transición energética y la creciente incertidumbre geopolítica.

Barcelona, símbolo del dinamismo mediterráneo

Durante su intervención, el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, defendió la necesidad de reforzar la cooperación en la región ante un escenario internacional cada vez más complejo. “Nos enfrentamos a transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas de enorme alcance”, afirmó Moll. Entre ellas, dos conflictos bélicos a las puertas del espacio comunitario: en Irán y en Ucrania. El directivo alertó que estos dos conflictos entre Rusia y Ucrania, y ahora, entre Estados Unidos e Irán, evidencian hasta qué punto el Mediterráneo se ha convertido en “un espacio estratégico y especialmente sensible a los grandes cambios globales”.

“Creemos que el Mediterráneo debe tener voz propia. Una voz basada en la cooperación, en la capacidad de generar prosperidad y en una manera de entender el desarrollo donde la economía y el progreso social deben avanzar juntos”, defendió. Además, Moll hizo hincapié en el papel de Barcelona como referente mediterráneo y europeo. “Barcelona es innovación, dinamismo económico, talento, cultura y vocación internacional”, señaló. “Es una ciudad profundamente conectada con el Mediterráneo y con capacidad para liderar muchas de las conversaciones que marcarán nuestros días”.

En paralelo, Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, reivindicó este jueves el valor de la historia y de la memoria mediterránea para afrontar algunos de los grandes desafíos contemporáneos de la región. “La historia es importante”, insistió Saballs durante una intervención en la que recordó cómo muchos de los conflictos, tensiones y desequilibrios que atraviesan hoy el Mediterráneo encuentran ecos en episodios históricos de hace siglos. Además de acompañar esta reflexión con una radiografía económica y social de la región, también recordó la importancia de tomar cartas en el asunto.

Baleares, frente al reto de la saturación turística

Más allá de su intervención, Saballs llevó el diálogo a un rincón del Mediterráneo marcado por su éxito y los nuevos desafíos que surgen como consecuencia. Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, en conversación con Saballs, abordó “El papel de los Consejos: el caso de Baleares”. Martín y Saballs analizaron algunas de las medidas impulsadas en las islas para gestionar la saturación turística y la presión sobre las infraestructuras, especialmente a través de las limitaciones al acceso de vehículos en Formentera e Ibiza.

“Formentera es una isla muy pequeña”, recordó Martín durante la conversación. La directora de Diario de Ibiza explicó cómo la isla decidió en 2019 limitar la entrada de vehículos durante la temporada alta tras años de debate político y social. “Fue una iniciativa muy valiente”, defendió Martín, que recordó la necesidad de encontrar equilibrios entre actividad económica y preservación ambiental en territorios especialmente frágiles.

Talento joven, educación y acción para el Mediterráneo

Más allá de las islas, la economista Carmen Herrero defendió el peso creciente de las regiones mediterráneas como motores de innovación, conocimiento y competitividad en un momento en el que Europa atraviesa retos vinculados a la transición energética, la reindustrialización o la fuga de talento joven. “Necesitamos adaptar los sistemas educativos al mercado de trabajo, especialmente la FP. También incentivar la inserción laboral de los jóvenes, más aún los que no tienen formación. También ofrecer oportunidades acordes a su formación a los graduados y con salarios decentes”, apostilló Herrero.

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Sergi Loughney, director general de Asuntos Corporativos de Fundación “La Caixa”, llamó a convertir el foro en “el foro de la acción” y recalcó la necesidad de impulsar espacios de reflexión, capaces de generar soluciones concretas para el Mediterráneo. “Es importante proporcionar estos espacios, que invitan a la reflexión sosegada”.