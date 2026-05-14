Dónde aparcar cerca de la Pradera de San Isidro: parkings, zonas recomendadas y alternativas de transporte

Madrid celebra estos días las fiestas de San Isidro, una de las citas más populares del calendario. Hasta el 17 de mayo, miles de personas se acercan a la Pradera de San Isidro para disfrutar de conciertos y actividades.

Aunque el transporte público suele ser la opción más cómoda para llegar, muchos ciudadanos se preguntan estos días dónde aparcar cerca de la Pradera de San Isidro si deciden acudir en coche o moto. La elevada afluencia de público y la concentración de actividades pueden complicar el estacionamiento, especialmente durante el 15 de mayo, día grande de las fiestas.

El 15 de mayo será el día fuerte de las fiestas de San Isidro / EUROPA PRESS

Aparcar cerca de la Pradera de San Isidro

Aparcar en las inmediaciones de la Pradera de San Isidro puede resultar complicado durante los días centrales de las fiestas. La zona recibe una gran cantidad de visitantes y muchas calles próximas al recinto festivo se llenan desde primera hora, por lo que conviene llegar con margen y tener previstas varias alternativas.

En el entorno más cercano a la Pradera, las zonas de referencia son Marqués de Vadillo, General Ricardos, Antonio Leiva, Antonio López, Vía Carpetana y el Paseo de la Ermita del Santo. Sin embargo, durante San Isidro estas vías suelen registrar mucho movimiento, por lo que no siempre es fácil encontrar sitio en superficie.

Parkings cercanos a San Isidro

Para quienes prefieran dejar el coche en un aparcamiento público, existen varios parkings municipales en el centro de Madrid que pueden servir como alternativa, aunque no están justo al lado de la Pradera. Entre las opciones disponibles se encuentran los aparcamientos de Plaza Mayor, Plaza de Jacinto Benavente y Santa Cruz, este último reservado para residentes.

Estos aparcamientos pueden ser útiles para quienes vayan a combinar la visita a San Isidro con otras actividades en el centro o tengan previsto desplazarse después hacia la zona de la Pradera en metro, autobús o caminando desde puntos conectados.

Aparcar la moto cerca de la Pradera de San Isidro

La moto puede ser una alternativa algo más flexible que el coche, aunque también es importante respetar las zonas habilitadas y evitar estacionar en espacios que puedan interferir con el paso de peatones o servicios de emergencia.

Durante las fiestas, la presencia de público en la zona aumenta de forma considerable, por lo que conviene dejar la moto en calles próximas pero no demasiado pegadas a los accesos principales de la Pradera.

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