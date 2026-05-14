La directora de 'El Correo de Andalucía' analiza las elecciones autonómicas este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con la torero Cristina Sánchez, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, para analizar las elecciones andaluzas que se celebran este 17 de mayo.

La sevillana, especialista en información política y colaboradora habitual en radio y televisión, es una de las voces más autorizadas para analizar la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma ante la inminente celebración de sus comicios

La periodista valorará las encuestas que sitúan al popular Juanma Moreno al borde de la mayoría absoluta, reflexionará sobre el previsible retroceso del PSOE andaluz con María Jesús Montero como candidata y opinará sobre las expectativas de Vox. La marcha de la campaña electoral y los debates televisados protagonizados por los aspirantes estarán presentes en una conversación en la que habrá tiempo para hacer también una lectura en clave nacional.

¿Cuánto se juegan en estas elecciones Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo? ¿cómo podrían avanzar las conversaciones entre PP y Vox si Juanma Moreno no lograse la mayoría absoluta? ¿le está funcionando al presidente Sánchez su apuesta por ministros para liderar candidaturas en las elecciones autonómicas? ¿cómo se explica el crecimiento de la extrema derecha? Isabel Morillo abordará esta y otras cuestiones para ofrecer una fotografía exacta de las elecciones en las que votarán este domingo más de seis millones y medio de andaluces.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a la torero Cristina Sánchez en la que rememoró aquellos tiempos en los que Las Ventas, “la plaza más importante”, le dio “el trampolín” en la profesión y cómo, siendo mujer, le marcaron los prejuicios de algunos en aquella época: “Yo en el ruedo compartía con el toro y fuera del ruedo luchaba contra un entorno social en los años 90, que no es el que hay ahora y que era bastante más hostil con la mujer”. Y puntualizó que “no solo en el toro sino en la sociedad ha predominado el hombre y había mucho prejuicio”.

Con naturalidad y sin querer hacer sangre, reconoció -considerándolo casi “una anécdota- que hubo tres toreros que se negaron a torear con ella. Prefirió no mencionarlos en la conversación, aunque sí apunta que dos de ellos están citados en su libro Mujer y torero porque ellos lo admitieron antes públicamente.

En la entrevista habla de su padre, el banderillero Antonio Sánchez, que siempre la apoyó y, preguntada por Manuel Díaz El Cordobés, con quien compartió cartel, amistad y anécdotas: “toreé mucho con él y fue un cartel muy vendido porque despertaba curiosidad; cogíamos la avioneta porque hacíamos doblete, e incluso él cogía la avioneta”. “Es un ser humano entrañable, la gente le quería mucho y él se dejaba querer”, apostilló.

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En la conversación comentó cómo vivió aquella vez, en la que toreando con El Cordobés en La Maestranza de Sevilla, en 1996, se convirtió en la primera mujer torero en hacer el paseíllo en esta plaza. Pero habla con un cariño especial de Las Ventas donde logró salir por la Puerta Grande siendo novillera: “Madrid es la plaza que te da o te quita porque es de suma importancia y es el examen más importante por el que los toreros pasan, fue un trampolín muy importante para mi carrera profesional”.