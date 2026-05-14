Buscan a Amy Gabriela, joven de 18 años desaparecida en Navalcarnero

Familiares, amigos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan urgentemente a Amy Gabriela. La joven, de 18 años, desapareció hace una semana en la localidad madrileña de Navalcarnero.

Según ha informado la asociación SOS Desaparecidos, fue vista por última vez el pasado 7 de mayo. Su caso se ha calificado como de alto riesgo debido a su estado de salud.

Amy Gabriela mide 1,55 metros de estatura y es de complexión delgada. Tiene el pelo corto, rubio y rizado, y los ojos de color marrón. En el momento de su desaparición, vestía un pantalón vaquero corto y una camisa de cuadros rojos y negros. Además, se desplazaba en un patinete eléctrico.

Su familia ha difundido la alerta explicando que la joven necesita medicación prescrita. Antes de marcharse, envió un mensaje de despedida a un familiar, lo que ha aumentado la preocupación.

Debido a que ha estado ingresada previamente por depresión, sus allegados piden a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos de búsqueda. Consideran vital dar con su paradero de forma inmediata.

Teléfonos de contacto y colaboración

Para aportar cualquier información que ayude a encontrarla, se ruega contactar con Emergencias en el 112. También están operativos el 062 de la Guardia Civil y el 091 de la Policía Nacional.

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Asimismo, la asociación de ayuda tiene disponibles los números 649 952 957 y 644 712 806 para recibir cualquier pista que facilite su localización.