SUCESOS
Buscan a Amy Gabriela, joven de 18 años desaparecida en Navalcarnero
Fue vista por última vez el 7 de mayo en la localidad madrileña y su desaparición se ha calificado de alto riesgo por su estado de salud
EP
Familiares, amigos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan urgentemente a Amy Gabriela. La joven, de 18 años, desapareció hace una semana en la localidad madrileña de Navalcarnero.
Según ha informado la asociación SOS Desaparecidos, fue vista por última vez el pasado 7 de mayo. Su caso se ha calificado como de alto riesgo debido a su estado de salud.
Amy Gabriela mide 1,55 metros de estatura y es de complexión delgada. Tiene el pelo corto, rubio y rizado, y los ojos de color marrón. En el momento de su desaparición, vestía un pantalón vaquero corto y una camisa de cuadros rojos y negros. Además, se desplazaba en un patinete eléctrico.
Su familia ha difundido la alerta explicando que la joven necesita medicación prescrita. Antes de marcharse, envió un mensaje de despedida a un familiar, lo que ha aumentado la preocupación.
Debido a que ha estado ingresada previamente por depresión, sus allegados piden a las autoridades que intensifiquen los esfuerzos de búsqueda. Consideran vital dar con su paradero de forma inmediata.
Teléfonos de contacto y colaboración
Para aportar cualquier información que ayude a encontrarla, se ruega contactar con Emergencias en el 112. También están operativos el 062 de la Guardia Civil y el 091 de la Policía Nacional.
Asimismo, la asociación de ayuda tiene disponibles los números 649 952 957 y 644 712 806 para recibir cualquier pista que facilite su localización.
- David, el madrileño que pilota aviones con 20 años: 'Siempre supe que mi futuro estaba dentro de una cabina
- ¿Dónde es festivo el 15 de mayo? Estos son los pueblos madrileños que también celebran la fiesta de San Isidro
- Las dos actrices de ‘Verano Azul’ que dejaron la televisión y llevan años trabajando en el Hospital Gómez Ulla de Madrid
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'La lealtad es el camino más corto entre dos corazones
- Dónde vive Florentino Pérez: así es la vivienda privada del presidente del Real Madrid, a solo cinco minutos del Santiago Bernabéu
- Sara, la científica madrileña que investiga el funcionamiento del cerebro en la toma de decisiones: 'Las neuronas son igual de complejas que las estrellas
- Dentro del imperio de los Eloy, la familia madrileña que factura 34 millones y vende fruta a las estrellas Michelin
- Ni La Moraleja, ni El Viso, aquí vivía José Mourinho en Madrid: por 20.000 euros al mes, rodeado de lujos y con la música como protagonista