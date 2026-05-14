El 'boom' castizo conquista a los jóvenes madrileños: "Las redes sociales nos han hecho un gran favor"

Desde hace unos años, conviven en las redes sociales junto a trends, cuentas de booktok o las publicidades infinitas del lifestyle; tutoriales sobre cómo hacerte tu propio traje de chulapa, qué significa el color y el lugar en el que te colocas el clavel, las mejores tiendas para encontrar vestidos y complementos o la manera correcta de bailar chotis.

Este fenómeno digital ya tiene su reflejo en la calle. Las verbenas y romerías recuperan protagonismo mientras los trajes regionales vuelven a ganar presencia en versiones más o menos fieles a la tradición. Impulsado por la generación Z y los millennials, este resurgir castizo llega tras décadas en las que la identidad madrileña parecía diluirse frente al arraigo regional de otros territorios.

Muchos jóvenes han pasado de la desconexión a reivindicar un neocasticismo alejado de la nostalgia y más vinculado a la búsqueda de pertenencia en un mundo globalizado. Lo que antes se veía como algo antiguo o ajeno, hoy despierta curiosidad, orgullo y participación.

Carmen Blanca Montero Bautista, vicepresidenta de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos / Alba Vigaray

Pero, ¿cómo viven esta transformación quienes llevan décadas reivindicando ese tipismo madrileño? Carmen Blanca Montero Bautista, conocida como Tita y vicepresidenta de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, aporta su perspectiva durante la recepción a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en la sede de la asociación: "Llevo 20 años en la agrupación y he observado este cambio en los últimos tres o cuatro. Antes se vestía a los niños en San Isidro y hubo un tiempo de baja afluencia en las procesiones y en la Pradera... pero ahora no puedes dar un paso por toda la gente que hay, se nota muchísimo".

Para Tita, el impacto digital ha sido determinante, pero hay más factores: "Creo que las redes sociales nos han hecho un gran favor. Ha habido mucha difusión y la gente se ha animado a participar, aunque sea llevando un elemento típico para sentirse integrada. También ha ayudado que en los puestos ya no solo se vendan rosquillas, sino también parpusas [gorra plana tradicional de cuadros blancos y n egros, típica del traje de chulapo madrileño] y claveles, que son elementos accesibles para todo el mundo".

Fundada en 1984 y declarada de utilidad pública, la agrupación se dedica a preservar y difundir el folclore y el patrimonio cultural de la capital. Bajo la presidencia de honor del Alcalde de la ciudad —desde Enrique Tierno Galván hasta el actual, José Luis Martínez Almeida—, la entidad organiza actos culturales, zarzuelas y verbenas para promover las señas de identidad madrileñas en toda España.

La Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos en Madrid. / Alba Vigaray

En la sede de la agrupación, situada en Lavapiés, nos reciben junto a Tita Antonio Gil Piña, uno de los miembros de la dirección; e Iván Velasco Torrecilla, responsable de las redes sociales. El local es un museo vivo: en la planta superior custodian fotografías de los siglos XIX y XX en proceso de digitalización y una amplia bibliografía de la ciudad, incluyendo una curiosa colección de Barbies vestidas de chulapa con recreaciones de trajes reales para una exposición en Estados Unidos.

En la planta inferior, las paredes narran la historia de la asociación, con recuerdos de figuras como Ana Botella o Íker Casillas, miembro de honor y, por supuesto, un mantón de manila. También destacan imágenes de tradiciones recuperadas, como la Fiesta de Las Mayas.

"Se celebra el primer domingo de mayo y se consideró una fiesta pagana, se prohibió y las asociaciones la hemos recuperado", explica la vicepresidenta. En esta festividad se rinde culto a una joven en un altar de flores luciendo el traje goyesco: "Es el regional de la Comunidad de Madrid. Data de finales del siglo XVIII y es mucho más rico, elaborado y costoso que el de chulapa".

Iván Velasco Torrecilla, de 21 años y Majo de Madrid 2025, encarna el renovado interés de las nuevas generaciones por el casticismo madrileño. Natural de Chamberí, su idilio con la agrupación comenzó en agosto de 2023 tras un encuentro fortuito con Tita en el que su indumentaria ya delataba su pasión por la historia local: "Yo ya iba un poquito 'apañao' de ropa", recuerda.

Tras conocer las actividades en San Lorenzo y San Cayetano, terminó procesionando con la Virgen de la Paloma, un bautismo de fuego que marcó su primer gran recuerdo en la entidad. Desde entonces, Iván ha sido testigo y motor de un cambio generacional evidente; asegura que, aunque al principio la presencia juvenil era escasa, ahora el incremento es notable: "Es necesario que los jóvenes vean caras de su edad y digan: 'Oye, ese chico puede bailar y está bailando'. No hay que asociarlo siempre a la persona mayor, aunque les debamos todo lo que nos enseñan".

Iván no solo gestiona las redes sociales con el objetivo de dar el "impulso necesario" a una agrupación de tanta solera, sino que se ha convertido en el guardián digital de su memoria histórica. Desde principios de año, dedica gran parte de su tiempo a digitalizar un vasto archivo que incluye recortes de prensa, fotografías antiguas, cartas y carteles de programación: "Lo hago para que no se pierda; para que ese papel, si algún día se estropea o se lo comen los ratones, esté guardado en un sitio digital", explica.

"Es necesario que los jóvenes vean caras de su edad en las tradiciones y digan: 'Oye, ese chico puede bailar y está bailando'. No hay que asociarlas siempre a las personas mayores, aunque les debamos todo lo que nos enseñan". Iván Velasco Torrecilla

Su estrategia de comunicación huye de artificios y se basa en la autenticidad, compartiendo contenido que muestra quiénes son realmente, desde vídeos enseñando pasos de chotis hasta momentos de convivencia, permitiendo que el público se empape del ambiente castizo antes incluso de asistir a los eventos.

Durante esta entrevista, su pasión por la historia se refleja fielmente en su vestimenta, al lucir un estilo inspirado en los "chisperos" —los antiguos trabajadores de las forjas— para diferenciarse del traje de pata de gallo más estandarizado. Iván reivindica la variedad de la moda tradicional madrileña utilizando piezas como la "mañosa" o chupa (una chaqueta marrón), o combinaciones con gabán y chalecos de bies en gris o azul: "Me gusta ir un poco más antiguo que el resto, siguiendo los cánones de chulapo pero con toques más arriesgados", afirma.

Pese a conocer a fondo el calendario festivo de la capital, su cita predilecta es la Verbena de San Antonio de la Florida en el Parque de la Bombilla. Para él, esta primera verbena del año representa la esencia de su identidad: "Es muy familiar y recogida; somos como un pequeño pueblo dentro de Madrid donde todos nos conocemos".

Antonio Gil Piña, socio desde 1989 junto a su mujer, pone en valor el espíritu de la entidad. "Somos la única agrupación con local propio y ensayos para el grupo artístico. Enseñamos los bailes y facilitamos la obtención de los trajes a los nuevos socios". Cualquiera puede formar parte de esta familia por una cuota anual de 80 euros.

Antonio recuerda que su compromiso nació de una lección familiar: "He vivido con esto, me lo enseñaron de pequeño. Mi padre me decía que teníamos que aprender a bailar el chotis, porque hasta los que venían de Barcelona bailaban la sardana en el Retiro. Ahí decidí buscar algo para que nos enseñaran".

Tras más de tres décadas de entrega, confiesa qué es lo que más le conmueve: "La práctica que más me emociona es cuando, en la Plaza de la Paja, se hace una salve a la Virgen de la Paloma, que se pone en la pared. Es muy emotivo, con velas y cantantes. Cada vez que lo hacemos, a las 00:00 de la noche, me emociona muchísimo".

La alegría de ver este resurgimiento es compartida por todos los miembros. Tras años sintiéndose como "los últimos románticos" rodeados de niños y ancianos, celebran la llegada de una juventud comprometida.

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La Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos en Madrid / Alba Vigaray / EPC

Tita concluye con una reflexión sobre la responsabilidad de lucir la vestimenta regional: "Cuando llevas este traje, tienes que saber que lo llevas puesto. Con él representas el papel de Madrid; hay que ser natural pero cuidar las formas. Esto hay que sentirlo, no me hace gracia cuando se fuerza la expresión típica. Con ponernos el traje y que nos vean, ya estamos conservando la tradición. Madrid tiene miles de influencias y, si no cuidamos nuestra esencia, desaparecerá".