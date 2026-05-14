Ayuso se compara con otros presidentes autonómicos para defender su viaje a México: "Lo que hacemos es trabajar"

"Lo cortés no quita lo valiente". Así ha buscado Isabel Díaz Ayuso zanjar la polémica sobre su viaje a México que, como era previsible, ha emergido en la sesión de hoy del Pleno de la Asamblea de Madrid. Una jornada en la que la oposición de izquierdas la ha acusado de "inventarse películas de narcos" o coronarse como "reina de la mentira compulsiva". La presidenta madrileña, por su parte, ha comparado su viaje con los de otros presidentes autonómicos, entre ellos el que está emprendiendo en estos momentos el presidente catalán, Salvador Illa, a California, o el que llevó hace unas semanas al asturiano Adrián Barbón también a México.

"Nosotros hacemos lo que el resto de los gobiernos autonómicos, trabajar. Solamente trabajar", ha replicado Ayuso en justificación de su agenda en el país norteamericano. Un desplazamiento que ha justificado, una vez más, en la captación de inversión extranjera.

Se ha referido también a los desplazamientos internacionales de Yolanda Díaz. "Cuando lo hace la gran jefa, la vicepresidenta, son 48 viajes, es trabajo. Si lo hacemos los demás, ya son vacaciones", ha reprochado. "Para nosotros, la inversión es fundamental, es sagrada para nuestra economía. Entre 2019 y 2025 hemos recibido más de 130 millones de euros, lo que supone más del 60% de la inversión que recibe España", ha enfatizado. "Y esto sin embajadas, sin estructuras en el extranjero".

"¿El señor Illa, ahora mismo, según sus palabras, está de vacaciones?", ha proseguido, antes de afirmar que el presidente catalán ya estuvo en México, fue entre noviembre y diciembre del año pasado. "¿Cuál es la inversión de México en Cataluña?", ha preguntado a las bancadas de PSOE y Más Madrid. "En Madrid, 4.600 millones", se ha contestado. "Casi nos cruzamos en el aeropuerto con el señor Barbón, otro político de su partido, otro presidente que realiza el mismo viaje y resulta que México invierte en Asturias lo que un mexicano gasta en mezcales en dos días en Madrid", ha añadido.

Ayuso ha vuelto, además, sobre la polémica en torno a Hernán Cortes y la Conquista de América. "México no existió hasta que llegaron los españoles, porque era otra civilización", ha apuntado entre aplausos de los suyos y reproches de la izquierda. "Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala 24 en Ciudad de México? ¿Qué hay bajo tierra? Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que he defendido mi Gobierno porque es la verdad y la Historia".

Se refería así al hallazgo allí, en 2015, de restos de hasta 650 cráneos completos y 11.000 fragmentos que documentaban las prácticas de sacrificios humanos en el mundo mexica.

Desde el PSOE madrileño, su portavoz parlamentaria, Mar Espinar, ha reprochado los propósitos del viaje y ha cuestionado la situación de riesgo que asegura Ayuso haber vivido, de las que ha culpado directamente a los Gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y Pedro Sánchez, en España. "Señora Ayuso, usted se fue a México con la única agenda de coronarse reina de la Internacional ultra y ha vuelto coronada como reina de la mentira compulsiva", le ha espetado la diputada socialista. "¿Qué quería del Gobierno de España, que le enviara a los GEO para que se paseara tranquilamente insultando a la gente por el mundo? Yo creo que le pegan más dos matones de Desokupa".

También Más Madrid ha buscado erosionar a la presidenta a costa del controvertido viaje. "Quiso ir a México para humillar a los mexicanos reivindicando a un conquistador que aniquiló a todos sus ancestros y la única humillada ha sido usted", ha incidido su portavoz, Manuela Bergerot, quien ha aprovechado también para encomiar a la ministra de Sanidad y dirigente de su partido, Mónica García. "Mientras usted se inventaba películas de narcos", ha opinado, el Ministerio de Sanidad se ponía al frente de una emergencia internacional sanitaria trabajando día y noche con rigor y eficacia, dando la cara, destruyendo los bulos de una derecha mezquina que lo único que ha buscado ha sido generar alarmismo. Llegaron antes a Madrid esos 14 compatriotas que usted de sus vacaciones".

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El coste del viaje

Más allá de consideraciones sobre el legado de Hernán Cortés y las acusaciones de boicot, otra de las polémicas de la visita pivota en torno al coste y quién lo paga. La presidenta madrileña ha señalado esta mañana en una entrevista en EsRadio que el viaje lo han sufragado el Gobierno de Aguascalientes y los organizadores de los Premios Platino.