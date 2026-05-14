Arranca este viernes la temporada de piscinas de Madrid con cinco más abiertas que el año pasado

Como cada año, Madrid inaugura oficialmente este viernes 15 de mayo, día de San Isidro, la temporada de piscinas municipales de verano con una oferta inicial superior a la del año pasado. Según ha detallado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, desde mañana estarán operativas 22 piscinas de verano al aire libre, cinco más que en el arranque de la campaña anterior, cuando el primer día abrieron 17 instalaciones.

En total, la campaña estival de 2026, que se extenderá hasta el 6 de septiembre, contará con 25 piscinas municipales al aire libre, además de algunas piscinas cubiertas de uso recreativo que reforzarán la oferta municipal, como viene sucediendo desde hace dos verano. Las tres instalaciones restantes, Santa Ana, Moscardó y Vallecas, abrirán durante la primera semana de junio, una vez concluyan las obras que se están llevando a cabo en sus recintos.

También como es habitual, la jornada inaugural será de acceso gratuito para todos los usuarios. Sanz ha destacado que el Ayuntamiento ha acometido en los últimos años reformas en 18 recintos de piscinas municipales, con una inversión superior a los 70 millones de euros. A esta cantidad se suman otros 7 millones destinados a la construcción de dos nuevas piscinas en los distritos de Barajas y Tetuán, las primeras levantadas en Madrid en más de tres décadas.

Entre las novedades de esta temporada figura la puesta en marcha de un programa gratuito de clases exprés en las piscinas de verano. Serán sesiones dirigidas de actividad física, de 30 minutos de duración y sin inscripción previa, pensadas para los usuarios presentes en las instalaciones. La programación incluirá gimnasia acuática, aquafitness, movilidad, estiramientos, activación acuática y actividades combinadas dentro y fuera del agua.

En materia de salud y prevención, el Ayuntamiento mantendrá durante los meses de verano los talleres gratuitos de reanimación cardiopulmonar básica, dirigidos a usuarios mayores de edad e impartidos por personal sanitario en los centros deportivos municipales.

Los horarios serán los mismos que el año pasado, con tres modalidades de acceso: turno de mañana, de 10.00 a 15.00 horas; turno de tarde, de 16.00 a 21.00 horas; y jornada completa, de 10.00 a 21.00 horas. Las entradas podrán adquirirse tanto en las taquillas de los centros deportivos como a través del portal web de deportes y la aplicación Madrid Móvil, que concentran la mayoría de las reservas. Además, algunos centros contarán con atriles habilitados para facilitar la compra en el momento y reducir esperas.

Asimismo, el Gobierno municipal volverá a implantar esta temporada el sistema de aforo dinámico mediante la comprobación del código QR a la salida de las instalaciones. Esta medida permitirá liberar las plazas de los usuarios que abandonen la piscina antes de finalizar su tramo horario, de forma que puedan ser utilizadas por otras personas interesadas.