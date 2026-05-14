Los supermercados que cambian su horario por San Isidro en Madrid: así abren Mercadona, Lidl, Dia, Aldi y Carrefour

San Isidro vuelve a llenar Madrid de verbenas, chulapos, conciertos y planes al aire libre. Pero además de las actividades previstas en la capital, el festivo también trae una duda para quienes se quedan en la ciudad o aprovechan el puente para descansar: ¿qué supermercados abren el 15 de mayo en Madrid y cuáles cambian su horario?

Este año, San Isidro cae el 15 de mayo, festivo local en el municipio de Madrid, según el calendario laboral oficial del Ayuntamiento. Eso significa que muchos madrileños tendrán tres días seguidos sin trabajo, pero también que algunas cadenas modificarán sus horarios habituales o cerrarán parte de sus tiendas.

Antes de salir a hacer la compra, conviene revisar el horario de cada establecimiento, especialmente si se trata de tiendas en Madrid capital. A continuación, las previsiones para Mercadona, Lidl, Dia, Aldi y Carrefour durante el puente.

Antes de salir a hacer la compra, conviene revisar el horario de cada establecimiento, especialmente si se trata de tiendas en Madrid capital / ALEX NUNES VIEIRA

Mercadona cierra en San Isidro en Madrid

Mercadona cerrará sus supermercados de Madrid capital el viernes 15 de mayo, coincidiendo con el festivo local de San Isidro. La cadena volverá a abrir el sábado en su horario habitual, de 9:00 a 21:30, mientras que el domingo permanecerá cerrada, como suele ser habitual.

Mercadona cerrará sus supermercados de Madrid capital el viernes 15 de mayo / Mercadona

Lidl abre en horario reducido

Lidl suele abrir en festivos, aunque en muchos casos lo hace con horario especial. Para el viernes 15 de mayo, la previsión es que varias tiendas de Madrid capital abran en horario reducido, aproximadamente de 9:00 a 15:00.

El sábado y el domingo, la mayoría de supermercados Lidl funcionarán con su horario habitual, aunque la cadena permite consultar cada tienda de Madrid desde su localizador oficial.

El horario de Dia dependerá de cada tienda

En el caso de Dia, no hay un único horario válido para todos los supermercados. Muchas tiendas funcionan como franquicias, por lo que cada establecimiento puede adaptar su apertura durante el festivo.

El horario habitual de Dia suele moverse en torno a la franja de 9:00 a 21:00, aunque en festivos algunas tiendas cierran antes, alrededor de las 15:00. La propia cadena recomienda consultar el localizador de tiendas para comprobar horarios.

Aldi en San Isidro: apertura en festivo con horario amplio

Aldi es una de las cadenas que suele abrir en festivos y para San Isidro la previsión es que sus supermercados funcionen con un horario amplio, de 10:00 a 21:00.

Aun así, al tratarse de un festivo local, conviene comprobar el horario de la tienda concreta antes de ir. Aldi cuenta con un buscador oficial para localizar supermercados cercanos y consultar sus horarios actualizados.

Aldi es una de las cadenas que suele abrir en festivos / ARCHIVO

¿Qué pasa con Carrefour?

En Carrefour, el horario depende mucho del tipo de establecimiento. Los hipermercados pueden cerrar en festivo, mientras que muchos supermercados Carrefour mantienen la apertura, en algunos casos de 9:00 a 22:00.

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La propia compañía recuerda que no todos sus supermercados siguen el mismo horario y recomienda consultar la información de cada tienda antes de desplazarse.