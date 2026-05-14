La AEMET avisa a los madrileños: este es el cambio de tiempo que llega a la capital por San Isidro

Madrid ya está inmersa en una de sus celebraciones más esperadas del año: las fiestas de San Isidro. Aunque el día grande llega este viernes 15 de mayo, la capital lleva varios días calentando motores con conciertos, actividades al aire libre, verbenas y planes gratuitos repartidos por algunos de sus escenarios más emblemáticos.

El programa oficial reúne propuestas en espacios como la Pradera de San Isidro, Las Vistillas, Plaza Mayor y Matadero Madrid y el ambiente castizo ya se nota en las calles. Chulapos y chulapas, limonada, música tradicional y el aroma de las rosquillas vuelven a formar parte del paisaje madrileño. Sin embargo, este año hay un protagonista inesperado en las conversaciones: el tiempo.

El programa oficial reúne propuestas en espacios como la Pradera de San Isidro, Las Vistillas, Plaza Mayor y Matadero Madrid / EFE

¿Va a llover en Madrid el día de San Isidro?

La previsión para el viernes 15 de mayo apunta a una jornada fría para la época, con intervalos de nubes y sol y posibilidad de algún chubasco pasajero durante la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 5 grados de mínima y los 17 grados de máxima en Madrid, valores bajos para mediados de mayo.

Un San Isidro más fresco de lo habitual

Más que la lluvia, el rasgo más destacado del tiempo durante San Isidro será el ambiente fresco. Después de varios días marcados por la inestabilidad en buena parte de España, Madrid afronta su fiesta grande con temperaturas contenidas y una sensación térmica más propia de comienzos de primavera que de mediados de mayo.

Este descenso térmico se notará sobre todo a primera hora y durante la noche, cuando el termómetro quedará claramente por debajo de lo habitual.

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Más que la lluvia, el rasgo más destacado del tiempo durante San Isidro será el ambiente fresco / Álvaro Ballesteros / Europa Press

La AEMET avisa a los madrileños

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en su perfil de X, compartía un gráfico de la probabilidad de precipitación en la capital para estos días, en la que se puede ver cómo aumenta de un 0% de este jueves al 10% este viernes, 15 de mayo, Día de San Isidro. De este modo, aunque la probabilidad de que llueva sea baja, no es nula.