Los VTC de Madrid acotan las situaciones en que podrán subir los precios por alta demanda y estrenan distintivo

Novedades en el reglamento de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno regional conoce hoy una propuesta pata modificar la normativa que rige el funcionamiento de estos automóviles de arrendamiento con chófer, la mayoría gestionados a través de aplicaciones móviles como Uber, Cabify o Bolt. La Consejería de Transportes prevé que estos cambios entren en vigor el próximo julio.

Entre las novedades, está un cambio en los distintivos identificativos que deben lucir estos vehículos en sus lunas delantera y trasera. Frente al actual diseño, con la bandera de la Comunidad de Madrid, los que ahora se proponen incorporan más datos, entre ellos la matrícula del turismo, así como elementos que dificultan su falsificación.

Cambia también el color para permitir diferenciar de forma clara si la autorización del vehículo tiene carácter urbano (azul) o interurbano (verde). El que tiene que figurar en la parte derecha de la luna delantera cambia además de forma y pasa a ser redondo, con un diámetro de 85 milímetros. El de la parte izquierda de la luna trasera mantiene la forma rectangular, con unas dimensiones de 140 x 85 milímetros.

Nuevos distintivos que tendran que lucir los VTC de Madrid a partir de julio. / COMUNIDAD DE MADRID

Más allá de los nuevos distintivos, la modificación del reglamento traerá un ajuste importante en una de las cuestiones más controvertidas en relación con los VTC, la fijación de precios en situaciones de alta demanda. Lo que pretende la Consejería de Transportes es "delimitar con mayor precisión", trasladan fuentes del departamento que dirige Jorge Rodrigo, los supuestos en que se podrán justificar incrementos de precios.

De esta forma, las subidas solo podrán aplicarse en circunstancias excepcionales previamente declaradas por la autoridad competente. Se ponen entre los ejemplos en que se podrán aplicar estas subidas de precios la celebración de grandes eventos extraordinarios, fenómenos meteorológicos adversos, incidencias graves en infraestructuras de transporte o momentos de emergencia "que afecten de forma significativa a la movilidad".

Quedan excluidos los picos habituales de actividad "o cualquier circunstancia no declarada formalmente como excepcional". Además, se prohíbe que esos incrementos de precio superen el 75% de la cuantía base así como la incorporación de suplementos adicionales no contemplados en la normativa.

Se incorporan también novedades encaminadas a mejorar el servicio para personas con movilidad reducida. Los VTC adaptados estarán obligados a usar pictogramas de accesibilidad para hacerlos más fácilmente reconocibles para los usuarios. Igualmente, para facilitar que la oferta de vehículos adaptados sea mayor se flexibilizarán los requisitos ambientales: podrán operar con etiqueta ambiental C.

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En la región hay actualmente unos 9.700 VTC y algo más de 16.000 taxis.